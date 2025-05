La Justicia dictaminó que el joven de 14 años, acusado junto a otro adolescente de 17 años del robo del auto de la madre de la niña Kim Gómez que terminó con su vida en La Plata, continuará en un instituto de máxima seguridad dos años más y bajo tratamiento interdisciplinario.

La decisión fue dictaminada por la jueza de Garantías María José Lescano, luego de rechazar los pedidos de la Defensa del adolescente para que cese o morigere la medida establecida al comienzo de la causa.

La jueza "mantuvo la medida de seguridad y fijó el plazo en dos años", detallaron fuentes del caso que indicaron que, además, se realizarán controles periódicos para poder evaluar el estado del adolescente y cómo lleva a cabo el tratamiento interdisciplinario recomendado.

Los jóvenes detenidos por el crimen de Kim Gómez

La extensión de la reclusión había sido requerida por la fiscal Carmen Ibarra, a cargo de la UFI N° 3 de Menores, quien sostuvo la gravedad del delito cometido y el riesgo procesal existente. En su solicitud Ibarra había requerido que la medida sea por cuatro años más, es decir, hasta que el chico cumpliera la mayoría de edad.

En tanto, el otro de los adolescentes que está involucrado en el caso, de 17 años, seguirá detenido mientras cumple los 180 días de prisión preventiva.

El padre de Kim tras el encuentro con los adolescentes en las audiencias

Marcos Gómez, papá de la niña asesinada, en diálogo con NA habló acerca del momento en el que se cruzó a los dos menores, de 17 y 14 años, en una de las primeras audiencias: "Fue horrible".

"Del más grande noté que se hizo responsable y hasta él me contó que se entregó, pero el de 14 años siempre me desafió. Su mirada, sus gestos, sus formas de hablar, es difícil. Pensé que iba a ser más fácil", expresó.

Al ser consultado sobre por qué cree que el menor tomó ese tipo de temperamento, Marcos sostuvo que no tiene explicación: "Cuando el de 17 años se declaró culpable pensé que el más chico, como no va a enfrentar un juicio, también lo iba hacer y aunque sea decir ‘me equivoqué, pido disculpas’, pero no, mintió en todo, hasta dijo que quiso ayudar a la mamá de Kim en el momento del robo".

