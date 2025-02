Este jueves la familia de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en La Plata, despidió sus restos y le dio sepultura en el cementerio municipal junto a una multitud que reclama justicia. En los minutos previos al entierro, el padre de la nena, Marcos Gómez, se dirigió a la prensa y dijo que el progenitor de uno de los menores imputados por el homicidio lo llamó para pedirle perdón.

"Hoy me llamó el papá de uno de los chicos, lloré toda la noche mirando fotos y videos. Estaba en shock", señaló Gómez. "Me llamó para pedirme perdón pero le dije ‘quiero que vengas y me digas a la cara lo que me dijiste por teléfono", agregó. “Yo quería que Héctor esté acá así nos veíamos cara a cara, para ver si era sincero conmigo. Yo voy a ser valiente y voy a luchar por mi hija y espero que él luche por su hijo”, contó.

Además, Gómez le reclamó al hombre que vaya a despedir a su hija y que le lleve un carpincho, que era el animal que le gustaba. “Llevale un capibara, mi hija se lo merece", dijo. Familiares, amigos y vecinos lo acompañaron en la despedida a Kim y varios de ellos prendieron velas y llevaron carteles con el pedido de justicia.

Velatorio de Kim Gómez

"Sé que soy fuerte, pero me siento mal, soy como un niño, estoy destrozado, se me parte el alma, me llevaron a mi nenita", manifestó respecto al paso de las horas y de la terrible situación de que le hayan arrebatado a Kim. Por último, les pidió a los medios de comunicación y vecinos que no lo dejen solo.

En la ceremonia, una amiga de la familia dio unas palabras de despedida y pidió, según relató Clarín: "Por favor eduquen a sus hijos, si sus hijos tienen problemas acompáñenlos, tenemos que terminar con esto, hoy fue Kim y mañana puede ser cualquiera, dejemos de mirar para otro lado y eduquemos a nuestros hijos”.

Héctor, el padre del menor de 17 años detenido por la muerte de Kim Gómez, sostuvo ayer que su hijo "es una mierda de persona". También afirmó que "se tiene que pudrir en la cárcel" y admitió haberlo "echado a la calle" cuando notó que el menor de edad le estaba robando, como consecuencia de haber estado "perdido en la droga".

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en conferencia de prensa este jueves por la tarde sostuvo que La Plata atraviesa un momento "trágico" por el crimen de Kim y le pidió a la Justicia que "castigue a los responsables". Además apuntó contra los sectores políticos que "lucran" con el dolor de la familia.

Cómo avanza el proceso por el asesinato de Kim

La Justicia de Menores de La Plata va a solicitar que los dos chicos acusados por el homicidio continúen detenidos, "el de 17 años con prisión preventiva y el de 14 con medidas de seguridad".

Fuentes judiciales de la UFI N°3 de Menores de La Plata le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que este viernes se realizarán dos audiencias donde dictaminarán las medidas procesales contra los delincuentes, de 17 y 14 años, acusados de la muerte de la niña.

"Mañana en dos audiencias se va a pedir que ambos quedan privados de libertad. El de 17 años con prisión preventiva y el de 14 con medidas de seguridad", resaltó dicha fuente a este medio.

El ministro de Seguridad de Axel Kicillof negó que haya "zonas liberadas" y apuntó contra Javier Milei

En este marco, remarcó que ambos se encuentran en un centro de menores cerrado: "Se va a solicitar que sigan bajo esta modalidad".

Luego de que se dicte dicha medida, toca el turno de que la jueza María José Lescano, titular del Juzgado de Garantías del Joven N°1, resuelva el futuro de los imputados en una audiencia por separado.

Ambos están acusados del delito de homicidio en ocasión de robo, por sustraer un vehículo, arrojar a la niña por la ventanilla y arrastrarla durante 15 cuadras, lo que provocó su muerte. Los peritos concluyeron que la pequeña tuvo un shock hipovolémico por los graves golpes.

LM/ML