Crimen de Kim Gómez: el menor de 14 años continuará con medidas de seguridad

Tras el brutal crimen de Kim Gómez, la menor de 7 años que fue arrastrada 15 cuadras por el auto que dos ladrones robaron a sus padres en la ciudad bonaerense de La Plata, la Justicia determinó que el adolescente de 14 años que fue cómplice del hecho siga con medidas de seguridad. El dato fue revelado por la fiscal Carmen Ibarra, quien explicó que la jueza María José Lescano desestimó su pedido de que el delincuente continúe con este régimen hasta que cumpla la mayoría de edad.

En diálogo con Noticias Argentinas, la fiscal Ibarra señaló que la magistrada retrasó la fijación de plazo a la espera de informes y acusó al menor de ser coautor del robo y del homicidio de Kim. En esta misma línea, indicó: "Lescano resolvió que es acusado por el ataque mortal, pero no va a establecer hasta cuándo será la medida de seguridad hasta fijar en qué institución pueden alojarlo y bajo qué tratamiento".

El menor de 17 años (derecha) cumple prisión preventiva por 180 días

De todos modos, y según las averiguaciones posteriores, hay pruebas que indicarían que el joven no participó del hecho. Esto surge a partir de la declaración de Florencia, la madre de Kim, quien aseguró no reconocer a la otra persona que estaba al lado del delincuente de 17, a pesar de lo encontrado en los videos de las cámaras de seguridad y una pericia al auto, la cual arrojó un resultado que coincide con esta versión: no se encontraron sus huellas.

En la primera instancia de reconocimiento, la madre de la víctima logró identificar sin dudas a T.G., el agresor de 17 años. Sin embargo, no pudo hacer lo mismo con N.M., de 14, ya que no alcanzó a distinguir sus rasgos con precisión. La mujer observó las imágenes de los dos sospechosos y relató que el mayor fue quien la obligó a descender del vehículo, la arrojó al suelo y luego tomó el control del auto. También mencionó haber notado la presencia de otra persona de menor estatura, pero no pudo ver su rostro con claridad como para señalarlo con certeza.

A su vez, y en las últimas horas, se difundieron registros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Plata, en los que se observa a N.M. corriendo por la intersección de las calles 20 y 75 poco después del robo. Estas imágenes sugieren que el menor no habría estado dentro del vehículo durante la fuga, lo que genera interrogantes sobre su participación exacta en el hecho. Hasta el momento, el asesino de 17 años cumple prisión preventiva durante 180 días hasta tanto se resuelva su situación procesal.

Se llevó a cabo una marcha en homenaje a la pequeña este domingo 9 de marzo, en la que vecinos y familiares se reunieron en las calles 18 y 72. Había gente de todos los rangos etarios: hombres, mujeres y niños. Durante el evento, regalaron dibujos y dieron palabras de aliento a Marcos y Florencia, los padres de Kim.

Al terminar la convocatoria, hubo una suelta de globos rosas y blancos, mientras los vecinos y seres queridos de la víctima alzaron carteles pidiendo justicia y mayor presencia policial en la zona por los reiterados hechos de inseguridad.

Días antes, y luego de la audiencia del viernes 7 de marzo, el padre de la niña, Marcos, volvió a hablar con los medios y pidió que Kim “sea la bandera para unirnos otra vez”.

“Es culpa nuestra porque estamos fallando como sociedad. Perdimos los valores. ¿Qué hace falta? ¿Cambiar las leyes? Cambiemos lo que haya que cambiar. ¿Quieren bajar a 14 años? Empecemos por algo. Hagamos algo previo para no llegar a esto”, expresó.

A su vez, solicitó que legisladores y funcionarios actúen para que el caso de Kim “sea el último” y que no haya más inseguridad. “Déjense de joder, están todo el día peleando”, criticó.

