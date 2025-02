La Justicia de La Plata dispuso este viernes 28 de febrero que los dos adolescentes acusados del asesinato de Kim Gómez, de 7 años, sigan privados de la libertad mientras avanza la investigación.

La jueza de Garantías, María José Lescano, aceptó el pedido de la fiscal Carmen Ibarra y ordenó que T.G., de 17 años, permanezca en prisión preventiva por un período inicial de 180 días, plazo que luego podría extenderse. El otro acusado, N.M., de 14 años, al ser inimputable por la legislación argentina, será alojado en un centro especializado en La Plata.

Durante la audiencia realizada este viernes en el fuero Penal platense, la fiscal presentó pruebas y pericias que vinculan a ambos detenidos con el robo que terminó con la muerte de Kim, el pasado martes 24 de febrero por la noche.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La nena fue arrastrada durante varias cuadras cuando los delincuentes le robaron el auto a su madre en la intersección de las calles 25 y 72.

Kim Gómez

La declaración de los padres de Kim

Los progenitores de la víctima, Florencia Barboza y Marcos Gómez, estuvieron presentes en la audiencia que se realizó este viernes. A la salida de Tribunales, la mamá de la niña declaró: “Que se haga justicia, Kim no fue la primera, pero quiero que sea la última. Me la destrozaron a mi bebé. No puedo olvidar sus imágenes”.

Florencia y Marcos, los padre de Kim, la niña asesinada.

Por su parte, el progenitor de la niña relató su experiencia al tener frente a frente a T.G.: “Lo pude ver a la cara. Me quiero guardar para mí las cosas que sentí, porque tuve muchas sensaciones feas, malas, inclusive algunas hasta buenas. Es raro, es difícil. No le deseo a nadie pasar por esto”.

HM / Gi