Florencia, mamá de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió en La Plata en medio del robo de un vehículo, habló por primera vez sobre el hecho. La mujer pidió que los delincuentes que asesinaron a su hija paguen por lo que hicieron: “Que se haga justicia, Kim no fue la primera, pero quiero que sea la última. Me la destrozaron a mi bebé. No puedo olvidar de sus imágenes. No nos dejen solos, queremos que nos ayuden en todo lo que puedan”.

La mujer reveló que tuvo la posibilidad de estar cara a cara con T. G., de 17 años, uno de los asesinos de su hija, a quien no pudo decirle nada.

Florencia, la madre de Kim Gómez

Consultada por un mensaje para los políticos, Florencia suplicó: “Por favor, hagan algo, muévanse, no dejen todo así como está y todos los padres que cuiden a sus hijos. ¡Tienen que hacer Justicia por Kim y por todos los nenes que pasaron por algo similar! Que paguen”.

Por su parte, Marcos, el padre de la niña fallecida, dio detalles de su encuentro con T.G.: “Lo pude ver a la cara. Me quiero guardar para mí las cosas que sentí porque tuve muchas sensaciones feas, malas, inclusive, algunas hasta buenas. Es raro, es difícil. No le deseo a nadie pasar por esto. Le pude decir algunas cosas al chico y la verdad que me siento bien”.

El hombre confesó que ahora intentará conocer al segundo delincuente, un joven de 14 años. “Vamos a hacer justicia, estoy seguro, pero no me voy a quedar ahí solo. Los chicos estos se van a tener que hacer responsables”, agregó Marcos.

Los hechos

Durante la noche del martes 25 de febrero, dos delincuentes menores de edad robaron un Fiat Palio rojo, en la puerta del mayorista El Nene, en la intersección de las calles 72 y 24, en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. Kim estaba en el interior del vehículo. Una vez producido el robo, los ladrones arrastraron a la menor durante varias cuadras, produciéndole la muerte.

Los investigadores explicaron que la niña falleció por un shock hipovolémico debido a una serie de traumatismos. El cadáver presentaba múltiples fracturas y lesiones.

Un testigo contó que los delincuentes intentaron arrojar a la niña por la ventana del Fiat Palio. Otro relató cómo la arrastraron durante varias cuadras.

Kim Gómez

Existen muchas pruebas contra el mayor de los detenidos, de 17 años, especialmente las imágenes de una cámara de seguridad, previa al hecho cometido, que lo muestran con un short con la cara de Diego Maradona. Ese mismo short fue encontrado posteriormente por la DDI platense en un allanamiento a su casa.

Este joven ya había sido detenido a principios de febrero por la tentativa de robo de un automotor. El hecho le valió un registro en una seccional de la Policía Bonaerense. Sin embargo, la fiscal Sabrina Caldera lo entregó a sus padres por tratarse de un menor de edad.

Por otro lado, su cómplice, de 14 años, fue individualizado bajo las siglas N.M., y se encuentra alojado en un centro de contención de menores del Gobierno bonaerense. Por su edad, no podrá ser condenado.

