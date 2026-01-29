Crimen de Jeremías: imputaron a la madre de una acusada por participar del plan y Bullrich recibe a la familia

La investigación por el brutal asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años apuñalado en Santa Fe, dio un paso clave este jueves con una nueva detención. La Justicia imputó formalmente a la madre Milagros A., de 16 años, quien ya estaba acusada por el crimen, bajo la figura de partícipe secundaria. El fiscal Francisco Cecchini solicitó la prisión preventiva, medida que fue aceptada por el juez al entender que existe un riesgo real de fuga y de que la mujer entorpezca el avance de la causa.

El dato revelador de la audiencia fue el cambio en la hipótesis fiscal. Cecchini explicó que, si bien al principio pensaban que la mujer solo había ayudado después del hecho, las nuevas pericias de ubicación y movimientos indican otra cosa. Según la fiscalía, existió una "promesa previa" de ayuda; es decir, la colaboración para borrar evidencias estaba pactada desde antes de que se cometiera el asesinato, lo que agrava su situación.

Milagros A., la adolescente que asesinó a Jeremías, permanee en un instituto de menores

Los investigadores creen que el rol de la madre fue deshacerse de elementos incriminatorios y realizar acciones específicas para encubrir a los autores. El fiscal remarcó que la dinámica familiar, los tiempos manejados y la gestualidad analizada sugieren que ese encuentro posterior al crimen no fue casual, sino que tenía como objetivo cumplir con lo que habían planeado con anterioridad.

Mientras se define la situación de esta mujer, la causa avanza en otros frentes. Cecchini señaló que todavía faltan resultados de pericias sobre comunicaciones y cámaras de seguridad que podrían ser determinantes para entender el motivo del ataque. El funcionario judicial fue tajante al decir que "no descarta nada" y confirmó que siguen trabajando para reconstruir el minuto a minuto de la secuencia previa y posterior al ataque.

Jeremías junto a su asesina

En paralelo a la investigación principal, se abrió un expediente por intimidaciones que involucra al entorno de los atacantes. La Justicia imputó por amenazas al hermano de uno de los adolescentes implicados en el homicidio. Se lo acusa de hostigar a un joven de 21 años que pedía justicia por Jeremías a través de las redes sociales, enviándole mensajes directos donde prometía "romperle la cabeza" y "buscarlo".

Por último, el fiscal se refirió a la compleja situación de los menores de 14 años involucrados, quienes por ley son inimputables. Explicó que la Fiscalía General trabaja junto al Poder Ejecutivo para encontrar una alternativa dentro del marco legal, ya que al no poder ser juzgados penalmente, se requieren medidas de contención y seguimiento distintas a las de un proceso tradicional.

Baja de imputabilidad: ¿Argentina legisla en estado de emoción violenta?

La discusión política llega al Senado

El impacto del caso llegó al ámbito nacional y este viernes la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, recibirá a los familiares de Jeremías. El encuentro está pautado para antes del mediodía en la Cámara alta, utilizando el momento como un fuerte gesto político en medio del dolor.

Esta reunión no es un hecho aislado, sino que se da en la antesala de un debate crucial para el Gobierno: la baja de la edad de imputabilidad. El oficialismo busca acelerar el tratamiento de este proyecto en el Senado, junto con la reforma laboral, y casos como el de Monzón (donde la víctima recibió 23 puñaladas) se convierten en argumentos centrales para impulsar la modificación de la ley penal juvenil.

La situación actual de los acusados expone las limitaciones del sistema que se busca reformar. Mientras Milagros A., de 16 años, permanece en un instituto de menores y su madre enfrenta ahora la prisión preventiva, los otros dos adolescentes partícipes del ataque quedaron fuera del alcance de la justicia, una realidad que la familia de Jeremías busca revertir con el apoyo de las autoridades nacionales.

