La madre de Jeremías Monzón habló sobre el caso: “Disfrutaron de matarlo y no se arrepienten”

La madre de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas por menores de edad en Santa Fe, apuntó contra los acusados por el crimen de su hijo y consideró que “disfrutaron de matarlo y no se arrepienten”.

En diálogo con Agencia Noticias Argentina, Romina Monzón expresó que “la familia está destruida” porque “era el primer nieto, el primer sobrino, la luz de todos”. “Los días después del hecho, son grises. Es terrible la cantidad de lugares donde ya no está. Nosotros con Jere no convivíamos, él vivía con sus abuelos porque era la casa donde se crio toda su vida”, señaló.

La PSA recuperó 1.800 notebooks del programa Conectar Igualdad tras múltiples allanamientos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo a los testimonios de la madre, la víctima “era un chico con futuro, bueno, amable y muy amiguero”, que se caracterizaba por tener “muchos sueños, curiosidad por el mundo y alegría”. “En estos días se acercan a mi muchos chicos auto proclamados ‘ser su mejor amigo’, eso define la magia que tenía”, pronunció.

En este sentido, calificó de “injusta” la forma en que “estas bestias decidieron hacerle tanto daño” y consideró “irracional pensar que alguien justifique lo que le hicieron”, al tiempo que agregó: “Son unos monstruos y violentos, unos psicópatas que disfrutaron lo que hacían, fueron conscientes al premeditarlo, al emboscarlo, al ejecutarlo y al manipular su cuerpo ya sin vida y todo lo que hicieron post mortem”.

Romina reclamó la baja de la edad de imputabilidad en el Código Penal a raíz de que los implicados son menores y cuestionó a la Justicia por encarcelarlos. La mujer resaltó que es “repugnante leer leyes y artículos” que “protegen a los asesinos”, quienes “gozan desde sus redes sociales, porque continúan con el acceso a ellas, es tan bizarro todo” y criticó a las familias de los supuestos culpables por “encubrirlos”.

Quién es Loreley Casado, la expareja del hombre asesinado en Zárate señalada por el crimen

La madre de Jeremías afirmó que “busca consuelo” en el proyecto que se debatirá en el Senado durante las próximas sesiones extraordinarias. A su vez, cuestionó a los medios de comunicación por definir como “novia” a la joven acusada en la investigación: “Es una asesina. No tenía que estar ahí y lo que le reclamaban era algo ajeno a él”.

La involucrada en el asunto se encuentra alojada en un instituto de menores, mientras que en el ataque también participaron otros dos jóvenes de 14 años que fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles por normativa vigente. El sábado se confirmó el arresto de la madre de la chica de 16 años por ser considerada la autora intelectual del hecho.

BGD/DCQ