La PSA recuperó 1.800 notebooks del programa Conectar Igualdad tras múltiples allanamientos

Este lunes la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) logró recuperar unas 1.800 notebooks correspondientes al programa estatal Conectar Igualdad tras una serie de allanamientos realizados de manera simultánea en distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los dispositivos formaban parte de un plan público destinado a estudiantes del sistema educativo estatal y no habían llegado a sus destinatarios finales.

El origen del caso se remonta a una presentación realizada por un trabajador de la empresa encargada de fabricar los equipos, quien detectó la ausencia de una cantidad significativa de notebooks al efectuar una auditoría interna de inventario. A partir de esa advertencia, la Justicia dio inicio a una causa por presunta defraudación bajo la figura de administración fraudulenta.

En el avance de la pesquisa, los investigadores establecieron que, a lo largo de 2025, un ex empleado de la compañía habría gestionado el envío irregular de los equipos hacia dos propiedades situadas en Hurlingham.

Con esos datos, la Justicia ordenó una batería de procedimientos simultáneos tanto en distintos puntos del conurbano bonaerense como en el domicilio del ex trabajador, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado de los operativos, se incautaron diez pallets cargados con las notebooks, además de un teléfono celular, tarjetas SIM, documentación y otros elementos considerados de interés probatorio.

Investigación judicial y resguardo de las notebooks

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°02 Descentralizada de Ezeiza, encabezada por el fiscal Carlos Hassan, quien dispuso que las computadoras recuperadas permanezcan resguardadas en el centro logístico de la firma fabricante, emplazado en la localidad de Carlos Spegazzini.

Los equipos secuestrados pertenecían a un programa educativo de alcance nacional orientado a la provisión de computadoras portátiles a alumnos de escuelas secundarias públicas y de educación especial, con el objetivo de acortar la brecha digital.

En las imágenes difundidas por la PSA a través de sus redes sociales se observan las cajas originales de los dispositivos, que exhiben las leyendas “Conectar Igualdad”, “Ministerio de Educación”, junto al correo electrónico y el número telefónico institucional del programa, además del escudo nacional.

Notebooks del programa Conectar Igualdad recuperadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria | X @seguridadpsa

La causa quedó formalmente radicada en el Juzgado de Garantías N° 7 Descentralizado de Ezeiza.

Qué era el programa Conectar Igualdad

El plan Conectar Igualdad fue lanzado en 2010 durante la presidencia de Cristina Kirchner y se implementó de manera articulada entre la Presidencia de la Nación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Educación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el entonces Ministerio de Planificación Federal.

La iniciativa se presentó como una política pública de inclusión digital de alcance federal, que contemplaba la distribución inicial de tres millones de netbooks entre 2010 y 2012 para estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas, establecimientos de educación especial y profesorados.

Además de la entrega de equipamiento, el programa incluía la producción de contenidos digitales orientados a su uso pedagógico y el desarrollo de instancias de capacitación docente para su incorporación en las prácticas educativas.

