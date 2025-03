La Policía de Seguridad Aeroportuaria desbarató una banda narco en el penal de mujeres de Ezeiza

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló una red criminal que comercializaba estupefacientes en el interior del Complejo IV de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal. Esto se dio luego de llevar a cabo diversos procedimientos en los que hubo detenciones y se secuestraron importantes cantidades de droga. Pero la investigación no es nueva ni reciente: había comenzado en abril de 2024, e incluyó tareas de vigilancia, seguimientos y análisis de intervenciones telefónicas.

A partir de las averiguaciones, se pudo determinar la existencia de una organización delictiva dentro de dicho complejo carcelario, donde numerosas internas estaban involucradas en la venta de drogas. De hecho, el parte de la PSA reveló que el dinero proveniente del ilícito era depositado en pequeñas cantidades en varias cuentas bancarias, utilizando otras de terceros, como familiares y amigos.

La banda era investigada desde abril de 2024

Existen algunos detalles un poco más complejos, por no decir turbios, relacionados al manejo de la organización para llevar a cabo sus crímenes. Según pudo averiguar la PSA, para ingresar las sustancias prohibidas, las reclusas "recurrían a menores y a embarazadas".

En el impresionante despliegue llevado a cabo por las autoridades, los oficiales realizaron siete procedimientos en seis pabellones del penal de Ezeiza donde estaban alojadas las investigadas y en el sector de visitas. Asimismo, en simultáneo, se llevaron a cabo nueve allanamientos en viviendas del Área Metropolitana de Buenos Aires A partir de esto, se detuvo a 12 internas que fueron imputadas en la presente causa, y a otras siete mujeres y tres hombres quienes quedaron incomunicados.

También se secuestraron casi dos kilogramos de marihuana, 30 gramos de clorhidrato de cocaína, dosis de metanfetamina, balanzas de precisión, celulares y documentación con anotaciones específicas del monto que abonaba cada reclusa que compraba la droga a la principal investigada y a sus colaboradoras".

En la causa intervino el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena.

Cayó un clan narco que operaba en el barrio porteño de Flores

Clara Muzzio: "La ministra Bullrich no está cumpliendo con el traslado de detenidos al SPF"

La Vicejefa de Gobierno de la Ciudad apuntó nuevamente contra la ministra de Seguridad de la Nación y señaló que “parecería que es más un tironeo político” lo que ocurre con los presos. En este sentido, indicó: “Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, pero es importante que ella cumpla con la recepción de presos. La ley lo determina. El año pasado subimos más del 60% la detención de delincuentes y vamos a seguir con esta política".

En declaraciones a CNN Radio, se refirió a la fuga de presos en la ciudad de Buenos Aires, Allí, manifestó: “La situación en la comisarías es cada vez más complicada porque el Gobierno nacional no cumple con el traslado de los presos a las cárceles federales, la Ciudad no tienen cárceles porque nunca se le transfirió esa responsabilidad. Los presos son del Servicio Penitenciario Nacional y corresponde que el gobierno nacional se haga cargo”. En esta línea, aseguró que “llama la atención que la ministra Bullrich manifieste lo contrario, no solamente hay leyes sino fallos judiciales”.

Clara Muzzio apuntó nuevamente contra Patricia Bullrich

La vicejefa del Gobierno porteño afirmó que la problemática inició en 2.020 y en ese momento “había 61 detenidos y hoy tenemos casi 2.500”. Para Muzzio, la ciudad de Buenos Aires no tiene cárceles para alojar estos detenidos; “Cuando se los detienen los tenemos que tener 48 o 72 horas, que es lo que dice la ley”.

En este marco, agregó que “ya hay más de 400 detenidos con sentencia firme. No hay ningún motivo por los que el gobierno nacional y la ministra Bullrich no se hagan cargo de estos detenidos y se dispongan el traslado al Servicio Penitenciario

