Morón: quedó en medio de una disputa narco y lo mataron

Franco Vera tenía 22 años. Lo mataron cuando regresaba del trabajo a su casa de Morón, en la madrugada de este viernes. No le dieron tiempo de correr ni de buscar un lugar seguro: un supuesto narco que peleaba con otro levantó su arma y lo ejecutó a balazos.

El ataque fue grabado por una cámara de seguridad ubicada en las calles Santa Catalina y Humahuaca, en el barrio 20 de junio, detrás de la base aérea.

Franco pasaba caminando por la vereda de enfrente a un búnker de drogas que varias veces había sido denunciado por los vecinos. Un supuesto cliente habría tenido una diferencia con los capos del lugar y, como consecuencia, empezó a disparar y una de las balas impactó en la cabeza del joven que murió en el lugar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante esta situación, los vecinos reclamaron ayer por la inacción previa, ya que se sabía de la presencia del búnker.

El dolor de la mamá. Marcela, la mamá de Franco, aseguró que todavía no puede entender lo que pasó. “Me mataron a mi hijo, inocente, porque él venía caminando, para venir a dormir”, contó en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Me lo tiraron como un perro porque él venía directamente a dormir a mi casa, le empezaron a tirar el tiro como si fuera cualquier cosa”, sumó.

“Me sacaron un pedazo de mi alma. Encima éramos muy unidos los tres, me sacaron todo”, detalló Marcela.

Luego señaló: “La escena fue horrible, fue capturada por una cámara de seguridad. En el momento que sucedió, mi hijo más chico me dice, mami están tirando tiros acá al frente y estábamos mirando todo por la ventana cuando entraron a tirar tiros donde venden droga”.

“Primero empezaron a tirar a un auto, que estaba en la vereda, en la casa de una amiga mía, justo viene mi hijo caminando y le empezaron a tirar tiros a él. Tras el hecho, mi hijo ve por la ventana y dice, mamá parece que hay una persona tirada en el piso, en la vereda”, añadió la madre.

“Después, ve que es la zapatilla del hermano que tenía puesta, baja y se da cuenta que era mi hijo que estaba tirado”.

Por su parte, Ana, tía de Franco, aseguró “hubo vecinos que denunciaron y los policías se excusaron con que no podían hacer nada porque la orden de la fiscalía no estaba autorizada para reventar y el intendente hizo lo mismo, todos estaban enterados de la situación”.

“Además, los portones estaban abiertos 24/7 de todos lados. Franco se quiso proteger y no pudo”, detalló la mujer.

“Hay que derrumbar esa casa, no se quien los banca, no entiendo porque no pueden intervenir”, pidió.

En tanto, el primo de la víctima recordó a Franco como un “chico sano”. “Le arrebataron la vida a mi primo, es un chico sano, esto pasa, porque los policías arreglan y dejan que se labure ahí adentro”, señaló.

“Los agentes solo aparecen cuando pasa esto. Los policías decían que en este barrio estaba lleno de negros y se iban”, agregó.