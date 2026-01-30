A un año de la muerte de Paloma y Josué, su causa se encuentra paralizada, sin detenidos ni respuestas

Hoy se cumple un año del doble crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los jóvenes de 16 y 14 años que fueron asesinados a golpes en el partido bonaerense de Florencio Varela, y su causa se encuentra paralizada, sin detenidos ni pistas concretas.

Supuestamente, los dos adolescentes se dirigieron, el 30 de enero de 2025, a un gimnasio en la localidad de Bosques, pero sus celulares se apagaron y no volvieron a funcionar, por lo que sus padres denunciaron que habían desaparecido. Dos días después, sus cuerpos fueron encontrados cerca de las vías del Tren Roca, en un terreno baldío.

Según los peritos, fueron asesinados con un objeto contundente y no pudieron defenderse. El crimen sucedió el mismo día de su desaparición. Las autopsias mostraron que Paloma murió por una “lesión cerebral” causada por una “fractura de cráneo” y un “traumatismo encéfalo craneal grave”; y Josué por una “hemorragia cerebral”, también con “fractura de cráneo” y “traumatismo encéfalo craneal grave”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Del triple crimen de Florencio Varela a la masacre de Villa Crespo: los casos policiales más resonantes de 2025

La única persona detenida fue Gonzalo López, un hombre que vive en la ciudad de General Roca (Río Negro), por tener un celular parecido al de Josué que poseía el mismo número de IMEI. Fuentes del caso le dijeron a la Agencia Noticias Argentinas que “mediante un estudio se determinó que eran dos teléfonos distintos”; y remarcaron que el muchacho -que ya recuperó su libertad- compró este celular hace más de un año en Marketplace (Facebook), pero “después se le rompió y lo llevó a un técnico para que lo arregle, por lo que usó el otro teléfono. Además, era el titular de la línea”, mientras que “Josué usaba un celular que le prestaba su padre”.

La causa está caratulada como “homicidio crimis causa”, es decir, matar para ocultar otro ilícito, y tiene una pena de prisión perpetua. A un año de ocurrido el hecho, no hay personas detenidas y los investigadores todavía no saben qué ocurrió, aunque manejan diferentes teorías al respecto.

Carteles pidiendo justicia por Paloma Gallardo y Josué Salvatierra

Las declaraciones de la hermana de Josué Salvatierra

Julieta, hermana mayor de Josué Salvatierra, aseguró que su familia descartó la teoría del robo como motivo del doble asesinato desde el comienzo de la investigación porque los responsables del crimen “los dejaron sin vida con un odio y una saña terrible”.

“Un grupo mínimo de personas me dice que es un robo porque no se hallaron los celulares ni el morral de Josué, pero eso para mí no significa nada, tranquilamente las cosas de los chicos pudieron haber sido arrojadas al primer arroyo que los asesinos vieron o también podrían tenerlas ellos”, dijo la hermana de la víctima en una entrevista que concedió a la Agencia Noticias Argentinas en agosto del año pasado, cuando se cumplieron 6 meses de los asesinatos.

Detuvieron a la madre de la novia de Jeremías Monzón, el joven torturado y asesinado por menores

Para la joven, es imposible que una sola persona haya matado a Paloma y Josué, y “dos mucho menos”, porque su hermano medía 1,70 metros y hacía actividad física a diario, por lo que “no era fácil de retener”. Según su teoría, todo fue premeditado: “Creo que fue planeado muy a detalle, pienso que hay una mente detrás de todo esto y otros cometieron el acto, por la cantidad de impactos que recibieron las cabezas de los chicos, los tipos quisieron quitarles la vida sí o sí”.

El lugar donde encontraron los cuerpos de Paloma y Josué

Y agregó: “No me entra en la cabeza qué razones pudieron haber tenido para matar a dos seres de luz tan buenos, que no le hacían nada a absolutamente nadie, vivían para su familia, el estudio y para amarse. Lo que les hicieron a los chicos es un crimen de odio terrible. A quienes hicieron esto no los perdono acá ni en cualquier otra tierra que exista. La tragedia me dejó muerta en vida”.

HM/DCQ