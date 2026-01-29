La Justicia confirmó que las víctimas fatales por fentanilo contaminado fueron 111

El Juzgado Federal N°3 de La Plata finalmente llegó al número de lo que serían la totalidad de las víctimas fallecidas por fentanilo contaminado. Tras un minucioso trabajo que incluyó el relevamiento y análisis de las historias clínicas, los investigadores determinaron que habrían sido 111 las personas que murieron a causa del fármaco.

El juez Ernesto Kreplak le envió este jueves al Cuerpo Médico Forense el listado de los fallecidos. En total, evaluaron 159 casos, de los cuales 48 pacientes sobrevivieron al opioide producido por los laboratorios HBL Pharma y Ramallo S.A.

En adelante, el personal del Cuerpo Médico Forense deberá evaluar las muestras recibidas. En caso de que las víctimas sean ratificadas, los 14 procesados y detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, el propietario de los laboratorios implicados, quedaría más comprometidos.

“Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, señaló una fuente allegada al expediente. El juzgado a cargo de la investigación espera poder elevar a juicio el caso a mitad de este año, así lo anticipó Kreplak cuando expuso en noviembre en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados.

En ese entonces, Kreplak advirtió que proyectaban “trabajar, incluyendo el período de feria judicial, en analizar las historias clínicas, reunir la información dispersa y enviar, luego de la feria, los casos de víctimas fatales y no fatales, para aproximarnos a lo que sería un número final. Y, en tanto la Cámara confirme nuestro trabajo, realizar la elevación a juicio a mediados del año que viene (2026)".

Además de la identificación de las víctimas, el Juzgado también tuvo a su cargo la identificación de los lotes con ampollas de fentanilo contaminadas que habían sido distribuidos por el país y no se habían retirado de los hospitales y clínicas. “Se peritaron los siete lotes, se descartaron cinco y se confirmaron dos", explicó Kreplak. "Uno, entendemos, que no se llegó a aplicar a ningún paciente", agregó.

Los detenidos por el fentanilo adulterado

García Furfaro es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” y provocar los fallecimientos de decenas de personas.

Al empresario se le endilga haber intervenido junto con 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta" en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene el escrito judicial. La falta de cumplimiento de las buenas prácticas derivaron en la proliferación de bacterias de Klebsiella y Ralstonia en las ampollas de fentanilo.

Además del propietario de HBL Pharma, también están procesados Diego Hernán García, Nilda Furfaro (la madre de Ariel Fernando García), Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi. Ariel y Diego García, Javier Martín Tchukrán y José Antonio Maiorano están detenidos en el complejo penitenciario de Marcos Paz.

En tanto, sin prisión preventiva, fueron procesados María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Eduardo Darchuk. En el caso de estos últimos, mantuvo la prohibición de salida del país, inhibición general de bienes, la caución juratoria y la comparecencia mensual. Todos estaban ligados a los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA.

