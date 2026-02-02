Durante la ceremonia de los premios Grammy 2026 a la industria de la música, celebrada este domingo 1 de febrero, el cómico sudafricano Trevor Noah, quien oficiaba como maestro de ceremonias, se dio el lujo de hacer un chiste políticamente incorrecto en relación al presidente de Estados Unidos. Fue tras la entrega del premio a la mejor canción del año, que recibió Billie Eilish por "Wildflower". Ahora debe enfrentar las consecuencias: Donald Trump aseguró que lo demandará ante la Justicia.

La broma involucraba al mandatario, sus ambiciones de dominar Groenlandia y sus turbios vínculos con Jeffrey Epstein, el magnate acusado de manejar redes de pedofilia que se suicidó en prisión en 2019. "Canción del Año: ese es un Grammy que todo artista quiere casi tanto como Trump quiere Groenlandia", comenzó Noah. Y remató: "Lo que tiene sentido, porque la isla de Epstein ya no existe; necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton". Finalmente agregó: "Ya dije que es mi último año (como presentador), ¿qué vas a hacer al respecto?", en abierto desafío al presidente.

Tanto Trump como Clinton mantuvieron una relación social con Epstein en los años 90; está acreditado que los dos volaron en su avión privado muchas veces. Sin embargo, no hay ninguna prueba que asegure que visitaron la isla privada ni que los vincule directamente con los abusos sexuales de Epstein y su entorno. Los dos negaron cualquier conocimiento de estos crímenes.

Trump aseguró en sus redes sociales que demandará a Trevor Noah

Poco después de terminada la ceremonia de entrega de los Grammy, a las 1 am de este lunes (hora de Washington), Donald Trump publicó un furibundo posteo en su red social, Truth Social, donde asegura que va enviarle sus abogados a Noah y demandarlo "por mucho dinero".

""Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡EQUIVOCADO!!!", dice el texto. "No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la isla de Epstein, ni en ningún lugar cercano, y hasta la falsa y difamatoria declaración de esta noche, nunca me habían acusado de haber estado allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas."

El presidente de Estados Unidos continuó: "Noah, un perdedor total, mejor que corrija sus hechos, y que los corrija rápido". Aseguró que enviará a sus abogados para que demanden a "este pobre, patético, presentador sin talento". Enfatizó: "Preguntale a la CBS", en relación a una demanda anterior a esa cadena. Y agregó: "Preparate Noah, ¡voy a divertirme un poco con vos!"

Trump tiene un largo historial de demandas penales a comunicadores y medios

Donald Trump ha presentado varias demandas por difamación contra medios en los últimos años. En 2023 demandó a CNN por US$ 475 millones por usar la expresión "the Big Lie" sobre las elecciones de 2020; el juez la desestimó. En 2024 demandó a ABC News y George Stephanopoulos por inexactitudes en el caso E. Jean Carroll, lo que terminó en un acuerdo por US$ 16 millones. Ese año también demandó a CBS por US$ 10 mil millones por la edición de una entrevista a Kamala Harris en el programa "60 Minutes", acordada en US$ 16 millones.

Caso Epstein: el Departamento de Justicia afirma que no habrá nuevos cargos pese a la publicación masiva de documentos

En 2025, Trump inició demandas de US$ 10 mil millones contra The Wall Street Journal y Rupert Murdoch por un reporte sobre Epstein, y de US$ 15 mil millones contra The New York Times por artículos sobre su fortuna, además de otra contra la BBC por US$ 10 mil millones. En diciembre de 2025 mantenía al menos cinco demandas pendientes contra medios, con acuerdos por al menos US$ 32 millones en pagos, aunque muchas se desestiman o se resuelven sin admisión de culpa.

