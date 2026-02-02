Tras amenazar a Cuba, Trump inició conversaciones con autoridades y dice entrever un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que inició conversaciones con autoridades de Cuba y estima que culminarán en un acuerdo, en momentos en que presiona a la isla tras la detención del exgobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero durante un ataque militar de Washington en Venezuela, Trump ha puesto el foco de sus amenazas en las autoridades de la isla.

"Estamos hablando con el pueblo de Cuba, con los más altos responsables de Cuba", declaró el presidente a la prensa en su residencia en Florida. "Ya veremos qué pasa", añadió, pero "creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Cuba es una nación en quiebra. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla", dijo.

Scott Bessent volvió a rescatar a Milei ante el FMI: le giró 808 millones de dólares para cubrir un vencimiento

En un comunicado publicado la noche del domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no confirmó ni desmintió las declaraciones de Trump sobre las conversaciones, pero reafirmó "su disposición a mantener un diálogo respetuoso" con el Gobierno estadounidense basado en intereses mutuos y el derecho internacional.

La Habana además propuso "renovar la cooperación técnica" con Washington, en especial en "la lucha contra el terrorismo, la prevención del lavado de dinero, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad", entre otros.

A mediados de enero, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, había asegurado que no había ninguna negociación en curso entre su país y Estados Unidos.

Trump, que ya cortó el suministro de petróleo venezolano a Cuba, firmó además el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una "amenaza excepcional".

Cancillería recomendó a los argentinos evitar viajes a Cuba por el "deterioro de las condiciones de vida"

"Cuba no alberga bases militares o de inteligencia extranjeras y rechaza la caracterización de ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos", indicó la cancillería en su nota.

China es sospechosa de tener una base de escuchas en la isla, según un estudio de un centro de investigación estadounidense.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el domingo que enviará esta semana "ayuda humanitaria" a Cuba con alimentos e "insumos fundamentales".

En tanto, Sheinbaum ordenó a su canciller contactar a Washington para "conocer con precisión los alcances" del anuncio de Trump sobre aranceles a países que envíen petróleo a la isla. "No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba", declaró Sheinbaum luego de que se entrevistara con su homólogo estadounidense por teléfono el jueves.

Cuba acusa a Trump de querer "asfixiar" a su población

El Gobierno cubano acusa a Trump de querer "asfixiar" a su población, que sufre periódicamente de apagones y falta de combustible en las estaciones de servicio.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos nacido en Miami, no han ocultado su deseo de "propiciar un cambio de régimen" en La Habana.

Tras la caída de Maduro, el presidente republicano advirtió a La Habana que "llegue a un acuerdo pronto" o enfrentará consecuencias no especificadas. Las tensiones han ido en aumento.

Milei fue invitado a una gala en Mar-a-Lago y evalúa un nuevo viaje a Estados Unidos

El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba desde 2024, Mike Hammer, dijo durante una visita este fin de semana a la provincia de Trinidad, en el centro de la isla, que residentes que le "gritaron algunos insultos".

"Creo que pertenecen a cierto partido, pero sé que no representan al pueblo cubano, a los cubanos de a pie", dijo Hammer en un video publicado en X, en referencia al Partido Comunista de Cuba.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado reclamó en X a las autoridades de la isla "cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del Encargado de Negocios".

En videos difundidos en redes sociales, un grupo de cubanos gritaban "asesino" y "abajo el bloqueo", en referencia al embargo estadounidense sobre la isla, la noche del sábado frente a un hotel de Camagüey (centro) donde Hammer se hospedaba.