México advierte que las amenazas de Trump de "asfixiar" a Cuba pueden derivar en una "crisis humanitaria"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este viernes que las nuevas amenazas de Donald Trump de “asfixiar” a Cuba con el suministro de petróleo pueden desencadenar en una crisis humanitaria de gran alcance.

Las declaraciones de Sheinbaum llegan un día después de que Trump firmara una orden ejecutiva que gravar con aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba. La medida se suma al bloqueo económico que Estados Unidos le impone a la isla desde 1962 y fue tachada de "brutal acto de agresión" por la administración castrista.

"La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano", explicó Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matinal.

Además, reiteró su "solidaridad siempre" con el pueblo cubano, pero advirtió que no descuidará las implicancias que el decreto de Washington pueda tener para sus intereses. "Tenemos que saber los alcances porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas", agregó Sheinbaum.

La jefa de Estado mexicana además le ordenó a su secretario de Relaciones Exteriores establecer contacto inmediato con el Departamento de Estado norteamericano con el objetivo de "conocer con precisión los alcances del decreto" de Trump. Así como advertirle al gobierno republicano de "lo que significaría una crisis humanitaria".

Los envíos de petróleo mexicano a Cuba ocurren en momentos en que la isla atraviesa una profunda crisis energética, agudizada por la suspensión del suministro de crudo desde Venezuela tras la intervención militar estadounidense en ese país y el secuestro de Nicolás Maduro.

México viene enfrentando las amenazas arancelarias de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 y ahora deberá abordar la revisión del acuerdo de libre comercio de América del Norte (T-MEC), que integra junto con Canadá y Estados Unidos.

Cuba declaró "emergencia internacional" tras la orden de Trump

Ante las amenazas, el Gobierno cubano declaró la “emergencia internacional” ante la orden firmada por Trump. Así lo expresó este viernes el canciller Bruno Rodríguez. “El pueblo de Cuba, con la solidaridad de la comunidad internacional, concluye que la situación con respecto al Gobierno de los Estados Unidos constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que proviene total o sustancialmente de la derecha neofascista anticubana de EEUU”, sostuvo

A continuación agregó: “para la seguridad nacional y la política exterior de todos los países, para la Paz y la seguridad internacionales y para la supervivencia de la Humanidad frente a la amenaza nuclear y el cambio climático, y por la presente declara una emergencia internacional con respecto a dicha amenaza”.

Trump presenta la amenaza a Cuba como una cuestión de "seguridad nacional" estadounidense

La orden ejecutiva de Donald Trump fue presentada por la Casa Blanca este jueves como una medida de "emergencia nacional". Eso le permite iniciar "un proceso para imponer aranceles a las mercancías de países que venden o de otro modo proporcionan petróleo a Cuba, protegiendo así la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos".

El texto no menciona qué países ni a qué porcentaje ascenderían esos gravámenes. "Se podrá imponer un arancel adicional 'ad valorem' (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba", indica el documento publicado por la Casa Blanca.

"El presidente puede modificar la orden si Cuba o los países afectados dan pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos", añade la Casa Blanca en un claro mensaje extorsivo.

El jueves en la noche, el gobierno cubano tachó de "brutal acto de agresión" la orden ejecutiva del republicano. "Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación", escribió en la red social X el canciller Bruno Rodríguez.

El funcionario agregó que el documento presentado por la Casa Blanca estaba justificado en "una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es".



