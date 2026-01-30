Cancillería recomendó a los argentinos evitar viajes a Cuba por el deterioro de las condiciones de vida

El gobierno argentino recomendó a sus ciudadanos no viajar a Cuba debido al deterioro de sus condiciones de vida. El comunicado fue difundido en redes sociales este viernes 30: “Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Pablo Quirno, consignó que “se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alerta máxima en Cuba: empresas y embajadas activan planes de evacuación ante el temor de una intervención militar

Qué está pasando en Cuba

Desde mediados de 2024 la isla se encuentra atravesando una profunda crisis económica que deriva en problemas sociales, de suministros y abastecimientos. Tal como indican los propios miembros del régimen, las centrales eléctricas se encuentran saturadas, además de dañadas y antiguas. A esto se suma la incapacidad estatal de comprar petróleo.

Además, desde la detención de Maduro el 3 de enero, los suministros de crudo venezolano se vieron afectados por las presiones de Estados Unidos. Todo esto pone a Cuba en una situación cada vez peor. En diciembre, el país alcanzó un máximo de 62% de apagones, el tercer récord en siete días, de acuerdo con datos de la Unión Eléctrica (UNE).

Tajante respuesta de Díaz-Canel a las amenazas de Donald Trump: "A Cuba nadie le dicta qué hacer"

Cerca de un 40% de las centrales que reparten energía a la isla actualmente se encuentran averiadas. 8 de las 16 que hay están fuera de servicio. A ellas se suman 101 centrales de generación distribuida que tampoco están activas. Todo esto deriva en apagones de mas de 8 horas que afectan a los ciudadanos.

A esta situación se agregan la falta de combustibles, incluso en zonas turísticas, la falta de alimentos y medicamentos por dificultades para comprar productos importados, que abastecen casi el 70% de su canasta básica.

Según indican estudiosos del caso cubano, este contexto critico responde a la “infra inversión” por parte del Estado. Cuba no genera suficiente dinero para poder autoabastecerse. Asimismo, la caída del régimen de Maduro y la baja de la colaboración de Rusia significaron pérdidas importantes.

Con todo esto, ya son muchos los países que se suman a la lista de quienes recomiendan no visitar el país, lo cual también afecta su ingreso de divisas en el área de turismo.

En síntesis, el Estado ya no logra “tapar los agujeros”. Durante décadas, el Estado cubano garantizó mínimos, absorbió crisis y controló precios, lo que derivó en que actualmente no tenga recursos, pierda capacidad de control y la desigualdad crezca, al punto de que la gente sobrevive como puede.

RG/DCQ