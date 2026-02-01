Este domingo, el activista y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, fue liberado tras permanecer más de cuatro años detenido en Venezuela por acusaciones de "traición a la patria", terrorismo e incitación al odio. Su liberación fue celebrada por la líder opositora María Corina Machado.

Hasta el momento, aún no se reportaron novedades sobre la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, aunque la esperanza con respecto a su liberación crece ante la amnistía general para presos políticos y opositores anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Querido Javier, me conmueve verte finalmente abrazando a Teresa, tu mamá y a tu hermano José Rafael. Venezuela toda admira y respeta tu valentía y tu entrega. Tú, mejor que nadie, lo sabes, en Venezuela habrá justicia. Libertad para TODOS los presos políticos", manifestó Corina Machado a través de su cuenta de X.

Según indicó la agencia Noticias Argentinas, la liberación de Tarazona fue confirmada por el Foro Penal y se realizó en la ley de amnistía propuesta por Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, quien lo comunicó junto al cierre de la sede del SEBIN, El Helicoide, para ser convertida en un centro cultural.

La expectativa por la liberación de Gallo: el anuncio de amnistía en Venezuela y sus repercusiones

Tarazona había sido detenido el 2 de julio de 2021 luego de denunciar el acoso de funcionarios de seguridad ante la Fiscalía y tras convertirse en la principal voz que exponía el conflicto armado que se producía entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC en la frontera colombo-venezolana.

"Su caso se convirtió en un símbolo de la criminalización contra defensores de derechos humanos en Venezuela", destacaron desde Fundaredes, celebrando la noticia sobre su liberación, la cual se produjo en un contexto donde 310 personas fueron excaceladas.

Aumenta la expectativa por la probable liberación de Gallo

El pasado 30 de enero en Venezuela se anunció una amnistía general para todos los presos políticos y opositores, lo que trajo esperanzas sobre la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país para visitar a su esposa y su hijo que residen allí.

La dictadura chavista sostiene que, tras la captura de Nicolás Maduro, fueron excarceladas más de 600 personas. No obstante, organizaciones de derechos humanos desmintieron esa cifra y aseguran que las liberaciones confirmadas ascienden solo a 302.

Entre los casos recientes, el 11 de enero fue liberado el ciudadano argentino-israelí Yaacob Harary. Sin embargo, continúan detenidos el gendarme argentino Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, ambos acusados de supuesto terrorismo y financiamiento del terrorismo, delitos que, según la normativa vigente, estarían comprendidos dentro de la amnistía.

"Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política, de 1999 al presente", dijo Rodríguez al anunciar la medida y agregó: "Que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo".

