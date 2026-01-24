“Hago este video porque temo por mi vida”: el video de Germán Giuliani, el argentino detenido en Venezuela

Germán Giuliani fue detenido por las autoridades venezolanas en mayo de 2025. Según se supo, durante su detención pudo mantener algunos llamados con su familia, pero este sábado 24 se conoció un video donde él mismo habla. “Hago este video porque temo por mi vida”, expresó. Desde su lugar de detención, el abogado pudo enviar un video que no es actual pero se conoció en las últimas horas.

El argentino se encuentra apresado en tierras venezolanas por “terrorismo, narcotráfico y mercenarismo” desde mayo del año pasado y, hasta donde se sabe, permanece en el Centro Penitenciario Yare II.

Desesperado pedido de la familia de Germán Giuliani, argentino detenido en Venezuela

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Estoy acá encerrado en un lugar de Venezuela. Hace ya más de una semana me tienen acá incomunicado. No me han dicho nada. No soy ningún terrorista ni tampoco hablo de temas de política, ni nada que se le asemeje. Hago este video porque temo por mi vida, temo que no salga de esta”, dijo Giuliani en la primera parte del mensaje donde rechaza todas las acusaciones en su contra.

Además, en el video difundido por TN, le habló a su familia “Soy argentino, padre de familia, tengo tres hijos. Virginia, te estoy hablando a vos. Y a mis hijos, no sé si espero volverlos a ver”. Además, remarcó que es abogado y que conoce sus derechos, pero que en ese lugar no tiene ninguno. “Ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”.

Asimismo, pidió ayuda a “la diplomacia de Argentina” y remarcó que necesitaba “a los organismos internacionales. Apelo a que se sepa esto, no solo por mí sino para que no pase a otras personas”.

Su esposa, Virginia Rivero, habló en el mencionado medio: “Las hermanas de Germán crearon una página por Instagram que se llama Justicia para Giuliani. En este momento, que la gente de Venezuela se empezó a animar a denunciar, se están dando cuenta que ese es el camino, la presión, la denuncia. Nos compartieron a ese Instagram este video de Germán, que es muy cercano a la fecha de su detención. Creo que tiene una semana, fue una semana después”,

“El reclamo sigue intacto”, aseguró Rivero, quien valoró la recepción por parte de la Nunciatura Apostólica, y señaló que “el pedido concreto es que pueda interceder el Vaticano o las autoridades que sean necesarias, porque este momento es un momento que hay que presionar y que nos tienen que escuchar. Queremos la liberación y necesitamos abrir posibilidades para que liberen a todos los presos políticos”

“Para nosotros fue muy impactante al principio porque no podes creer esas cosas”, comentó la esposa de Giuliani. Según repasó, Germán estuvo detenido en Caracas en un comando pequeño durante siete meses, en los cuales nunca salió de su celda hasta el día en que lo llevaron a hacer una audiencia que, tal como indica su esposa, les anticiparon que no iba a prosperar.

“El 21 de diciembre fue trasladado y el 16 de enero le dejaron hacer una llamada, que dura dos minutos y se corta. Ahí pudo decirme dónde estaba, en Yare II, que estaba en una celda con presos políticos exclusivamente extranjeros y que estaba en el módulo 2″, concluyó.

Giuliani llego a Venezuela el 5 de abril de 2025 por motivos laborales y comerciales y, ya había percibido situaciones extrañas cuando le exigían mostrar pasaporte y celular incluso para comprar en tiendas. Días más tarde fue detenido, según su familia, por su acento argentino.

RG/DCQ