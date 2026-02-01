Aumenta la expectativa por la probable liberación de Gallo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una amnistía general para todos los presos políticos y opositores en Venezuela. Esto trajo esperanzas sobre la liberación de Nahuel Gallo. María Corina Machado, líder de la oposición, se mostró optimista, pero con recaudos.

“Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política, de 1999 al presente”, dijo Rodríguez. Y agregó: “Que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo”.

La mandataria citó a dos comisiones legislativas para que, de manera urgente, presentaran la ley ante la Asamblea Nacional. Rodríguez informó, además, el cierre del Helicoide, un edificio señalado desde hace años por organizaciones de derechos humanos como un centro de detención donde se practicaron torturas contra opositores al régimen. Según anunció el gobierno venezolano, el lugar será reconvertido en un complejo deportivo y de asistencia social.

Esperanzas por Nahuel Gallo

Desde el gobierno argentino se mostraron cautelosos respecto de la medida y la posibilidad de la liberación de Nahuel Gallo. “Ojalá; aún no lo sabemos”, respondió un portavoz de Casa Rosada ante una consulta periodística sobre si creían que Gallo entraría en la lista de alcanzados por Rodríguez.

El caso del gendarme argentino comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando fue detenido al intentar entrar a Venezuela a visitar a su esposa y su hijo que residían allí. Desde ese momento, el gobierno sigue muy de cerca su situación. Sin embargo, no logró obtener demasiados datos concretos mas que relatos de algunos excompañeros.

La dictadura chavista sostiene que, tras la captura de Nicolás Maduro, fueron excarceladas más de 600 personas. No obstante, organizaciones de derechos humanos desmintieron esa cifra y aseguran que las liberaciones confirmadas ascienden solo a 302.

Entre los casos recientes, el 11 de enero fue liberado el ciudadano argentino-israelí Yaacob Harary. Sin embargo, continúan detenidos el gendarme argentino Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, ambos acusados de supuesto terrorismo y financiamiento del terrorismo, delitos que, según la normativa vigente, estarían comprendidos dentro de la amnistía.

Estados Unidos es el país en el que el gobierno argentino depositó desde un comienzo sus expectativas para destrabar la situación del gendarme. Con la relación entre Argentina y Venezuela rota, después de que Maduro haya desarmado la Embajada argentina en Caracas por sus diferencias con el presidente Milei, el país del norte se presentó como el mayor aliado y el encargado de las negociaciones por los presos argentinos.

En las últimas horas, además, trascendió que la decisión adoptada por Rodríguez habría estado influida por presiones ejercidas desde Washington en relación con los detenidos.

La líder de la oposición se expreso apenas luego de conocerse la nueva medida. “Venezuela todavía no ha celebrado porque hemos aprendido de manera dolorosa lo que significa la maldad d este régimen”, expresó.

“Hemos vivido 27 años de un proceso brutal de persecución, de represión, de silenciar las voces de todos los ciudadanos. Hay presos políticos que tienen 23 años de prisión, me refiero a tres policías metropolitanos y hay presos que han sido desaparecidos en las últimas semanas, después del 3 de enero, son 16 personas”, destacó Machado en una entrevista con el Financial Times.

Además, señaló que el régimen solo se sostiene a través de un aparato represivo brutal, al servicio de una estructura criminal. Esa represión es lo último que les queda. Cuando se pierda el miedo, se liberarán las fuerzas democráticas que ya han unido al país, y no hay duda de que ese será el final de la tiranía. “No es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos”, agregó.

Sin embargo, la dirigente siempre se mostró cautelosa. “La gente sabe que estamos frente a una estructura criminal, que comienza a desmontarse, pero que todavía tiene una capacidad de daño brutal”.