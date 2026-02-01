El Papa León XIV expresó su preocupación por Cuba y pidió evitar la violencia tras las advertencias de Trump

El papa León XIV manifestó este domingo su preocupación por el agravamiento de la crisis social y económica en Cuba, luego de las recientes advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció un endurecimiento de la presión contra el régimen cubano. El Pontífice llamó a promover un “diálogo sincero y eficaz” para evitar episodios de violencia y proteger a la población civil.

El mensaje fue pronunciado desde el balcón del Palacio Apostólico, al finalizar el rezo del Ángelus ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Allí, León XIV aseguró que se suma al pedido de los obispos cubanos para que las autoridades políticas adopten medidas orientadas a la paz y al entendimiento.

“Invito a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano”, expresó el Papa, quien también encomendó a la Virgen de la Caridad del Cobre la protección de los habitantes de la isla.

Desde el Vaticano señalaron que la preocupación papal responde al deterioro sostenido de la situación en Cuba, marcada por la escasez de alimentos, los cortes prolongados de energía eléctrica, el aumento de la pobreza y una fuerte ola migratoria. En los últimos años, millones de cubanos abandonaron el país ante la falta de perspectivas económicas y sociales.

La Iglesia cubana viene advirtiendo desde hace tiempo sobre la fragilidad del escenario interno y la dificultad del Gobierno para gestionar la crisis, en un contexto de protestas sociales que son contenidas con crecientes tensiones.

El llamado del Pontífice se produjo tras el anuncio de Trump de reforzar las sanciones contra Cuba, incluyendo la posibilidad de bloquear el abastecimiento de petróleo y aplicar aranceles a los países que colaboren con el suministro energético hacia la isla.

Según advirtieron fuentes vaticanas, una interrupción total de los envíos de combustible podría profundizar el colapso de servicios básicos, incrementar los apagones y generar un escenario de mayor conflictividad social, con consecuencias directas para la población civil.

Durante su intervención, León XIV también vinculó la situación cubana con un escenario global atravesado por conflictos armados y crisis humanitarias. En el marco del Día Nacional en Memoria de las Víctimas Civiles de Guerras y Conflictos, recordó que los ataques contra civiles “violan la moral y el derecho internacional”.

Además, a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el Papa reiteró su llamado a una tregua olímpica y exhortó a los líderes mundiales a realizar gestos concretos de distensión y diálogo.

El mensaje papal buscó así reforzar el rol de la diplomacia y la mediación internacional frente a una crisis que, según advirtió, amenaza con profundizar el sufrimiento del pueblo cubano si no se priorizan soluciones pacíficas.

