El Papa León XIV recibió a monseñor Bokalic Iglic y analiza "un posible viaje a la Argentina"

El papa León XIV mantiene abierta y bajo análisis la posibilidad de visitar la Argentina, según confirmó el arzobispo de Santiago del Estero y primado del país, Vicente Bokalic Iglic, tras un encuentro privado que mantuvieron esta semana en el Vaticano. El eventual viaje no tiene fecha tentativa, pero el pontífice admitió que forma parte dentro de los planes de recorridas internacionales que se evalúan en el Vaticano.

La información fue dada a conocer por el propio arzobispado santiagueño luego de su visita a León XIV, que se extendió durante aproximadamente media hora. De acuerdo con el comunicado oficial, el Sumo Pontífice recibió con agrado "la invitación formal" y manifestó que la propuesta está siendo considerada, en el marco de sus compromisos pastorales internacionales.

Durante la reunión, Bokalic Iglic invitó a León XIV a realizar una visita apostólica al país, con la sugerencia de que el recorrido se inicie en Santiago del Estero. La provincia reviste un valor simbólico particular para la Iglesia argentina, ya que allí nació María Antonia de Paz y Figueroa —conocida como Mama Antula—, la primera santa argentina laica, canonizada recientemente y figura central de la espiritualidad popular.

Como gesto institucional, el arzobispo le obsequió al Papa un poncho con los colores de la bandera nacional, acompañado por cintas alusivas a la identidad santiagueña. El intercambio fue interpretado en ámbitos eclesiásticos como una señal de cercanía y reconocimiento hacia la Iglesia local.

Santiago del Estero recuperó en 2024 su condición de Iglesia primada de la Argentina, una decisión impulsada por el papa Francisco que restituyó un título histórico que durante casi nueve décadas había correspondido a la arquidiócesis de Buenos Aires. Bokalic Iglic encabeza esa arquidiócesis desde hace más de una década y ocupa un lugar relevante dentro de la estructura episcopal del país.

El vínculo del arzobispo con el fallecido papa Francisco fue estrecho. Jorge Bergoglio lo consagró obispo auxiliar en 2010 y, en su último consistorio, celebrado el 7 de diciembre de 2024, lo creó cardenal. Francisco murió el 21 de abril de 2025, dejando una huella profunda en la Iglesia argentina y en la proyección internacional del catolicismo latinoamericano.

La posibilidad de una visita papal genera expectativas tanto en el ámbito religioso como en el político y social, dado el impacto simbólico que tendría el regreso de un pontífice al país tras años de ausencia. Sin embargo, desde el Vaticano no hubo hasta el momento confirmaciones oficiales ni precisiones sobre fechas o itinerarios.

Fuentes cercanas a la Santa Sede señalan que la agenda de León XIV se encuentra en una etapa de definición, con especial atención puesta en América Latina, una región clave para el catolicismo mundial. En ese contexto, la Argentina aparece como uno de los destinos potenciales, aunque cualquier anuncio dependerá de evaluaciones pastorales y logísticas.

Por ahora, la eventual visita permanece en el plano de las conversaciones formales. La confirmación, si llegara, marcaría un hecho de fuerte relevancia para la Iglesia argentina y para un país atravesado históricamente por una profunda tradición católica.

