León XIV cerró el año recordando a su "añorado" Papa Francisco y cuestionando la devastación de la guerra

El pontífice también señaló: "Toda nuestra vida es un viaje, cuya meta última transciende el espacio y el tiempo, para cumplirse en el encuentro con Dios".

León XIV
León XIV | Vatican News

Este miércoles, durante su última audiencia del año, el Papa León XIV lamentó en el Vaticano, ante miles de personas, la “devastación” causada por la guerra durante el 2025, y también recordó a Francisco, su antecesor, que falleció el 21 de abril. El Santo Padre comenzó diciendo “este año estuvo marcado por eventos importantes: algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo”, para luego señalar hechos dolorosos como el fallecimiento del “añorado” Francisco y “los escenarios de guerra que siguen devastando el planeta”.

El Papa León XIV envió ayuda humanitaria a Ucrania en plena festividad religiosa

A continuación, remarcó: “Al concluir el año, la Iglesia nos invita a poner todo frente al Señor, encomendándonos a Su Providencia y pidiéndole que se renueven, en nosotros y a nuestro alrededor, en los días venideros, los prodigios de su gracia y de su misericordia”.

El Papa cerró su discurso diciendo: “Un gran signo que nos ha acompañado en los meses pasados: el del camino y de la meta. Muchos peregrinos llegaron desde todas las partes del mundo a rezar sobre la tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recuerda que toda nuestra vida es un viaje, cuya meta última transciende el espacio y el tiempo, para cumplirse en el encuentro con Dios”.

El Papa León XIV 28102025
Papa León XIV

El mensaje de León XIV para Rusia, Ucrania, Gaza y América Latina

El jueves 25 de diciembre, durante su bendición navideña “urbi et orbi” (a la ciudad y al mundo), el Papa le pidió a Rusia y Ucrania que tengan el “valor” de negociar de manera "directa" el final de su conflicto que los enfrenta desde febrero de 2022: “Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”.

Y agregó: “Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas”.

León XIV dio su primera misa de Navidad y condenó las "guerras en curso o terminadas" en el mundo

El Papa también habló de la crisis humanitaria en Gaza, después de que la guerra de dos años entre Hamás e Israel forzara a la población a desplazarse varias veces, lamentando que miles de refugiados estén expuestos “desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío”.

El pontífice cerró su mensaje diciendo: “Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas”.

