El Papa León XIV volverá a vivir en el Palacio Apostólico, pero no ocupará el tradicional departamento pontificio

El Papa León XIV volverá a vivir al Palacio Apostólico, luego de que haya sido remodelado a su disposición. La sorpresa para los fieles seguidores es que no volverá a ocupar el tradicional “piano nobile” del departamento pontifico, sino que vivirá en un entrepiso que hay entre el tercer piso, por donde sale a saludar todos los domingos, y el techo.

La tradición es retomada por el Papa luego de 12 años de interrupción por parte de su antecesor, Francisco, quien había elegido no vivir allí. Se trata de un piso autónomo y poco visible desde el exterior, un espacio más simple, reservado y sobrio que el departamento pontificio, donde, además, le fue acondicionado un gimnasio.

Los detalles del departamento

Tanto el gimnasio como su propia habitación, tendrán vista hacia la parte interna del Palazzo, con vista hacia la torre en la que tiene sus oficinas el Instituto para las Obras de Religión (IOR). Es decir, que su dormitorio no tendrá la típica vista hacia la Plaza San Pedro, donde los fanáticos y creyentes suelen reunirse. Esta decisión fue tomada por cuestiones de seguridad.

Según informó el medio La Repubblica, todo fue pintado de blanco en muestra de simplicidad. Los muebles también siguieron la línea de la sencillez, al igual que el resto de las decoraciones.

Además, su habitación no cuenta con baño en suite, sino que tiene que pasar un pasillo para llegar hasta él. La cocina también es básica, según contaron.

Sumado a eso, se agregaron 2 cuartos para sus secretarios privados, Edgar Iván Rimaycuna y Marco Billeri y una capilla más pequeña que la que se encuentra en la Terza Loggia. “León podrá ir a rezar también en la terraza de la azotea donde Juan Pablo II había querido poner una reproducción de la Gruta de Lourdes y donde en sus tiempos había sido instalada una pileta”, añadieron.

En la remodelación del departamento fue necesario modernizar todo el sistema eléctrico e hidráulico. Sumado a ello, se hicieron trabajos para proteger el lugar ante intrusiones informáticas.

En continuidad con el Papa Francisco, la elección de mudarse a un entrepiso del “piano nobile” demostró la austeridad y humildad del nuevo representante.

