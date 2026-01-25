León XIV condenó los ataques en Ucrania y pidió redoblar los esfuerzos por la paz

Desde el Vaticano, el papa León XIV expresó este domingo su “profundo dolor” por la continuidad de los ataques de Rusia contra Ucrania y alertó que la prolongación del conflicto no hace más que “alejar una paz justa y duradera” entre los pueblos. El mensaje fue pronunciado tras el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

El pontífice centró su mensaje en el impacto humanitario de la ofensiva militar, en particular en el sufrimiento de la población civil durante el invierno europeo. Según señaló, la destrucción de infraestructura energética dejó a miles de familias ucranianas sin calefacción ni servicios básicos en medio de temperaturas extremas.

“La prolongación de las hostilidades amplía la fractura entre los pueblos y agrava el dolor de quienes ya cargan con las consecuencias más duras de la guerra”, afirmó el Papa, en una nueva exhortación a la comunidad internacional para que intensifique los esfuerzos diplomáticos orientados al cese de la violencia.

En ese sentido, León XIV remarcó que los ataques contra instalaciones eléctricas y de abastecimiento no solo tienen un impacto estratégico, sino que afectan directamente la vida cotidiana de civiles, incluidos niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. “La guerra golpea primero a quienes menos pueden defenderse”, subrayó.

El llamado del Sumo Pontífice se produce en un contexto de recrudecimiento de los bombardeos sobre territorio ucraniano, que en las últimas semanas afectaron centrales eléctricas, redes de distribución y zonas residenciales, generando cortes prolongados de energía y dificultades para acceder a servicios esenciales.

Durante su mensaje dominical, León XIV también se dirigió a los jóvenes de la Acción Católica de Roma, a quienes instó a convertirse en “activistas de paz” en su vida cotidiana. En un tono pastoral, los convocó a rechazar la violencia no solo en los conflictos armados, sino también en las palabras, los gestos y las relaciones diarias.

“El mal no se vence con más mal, sino únicamente con el bien”, afirmó el Papa, reforzando una de las ideas centrales de su pontificado: la necesidad de una cultura del encuentro frente a la lógica de la confrontación permanente.

A lo largo de los últimos meses, el Vaticano mantuvo una postura constante de condena a la guerra y de apoyo a iniciativas humanitarias destinadas a asistir a la población afectada por el conflicto en Europa del este. La Santa Sede reiteró en varias ocasiones su disposición a colaborar como mediadora en eventuales instancias de diálogo.

Con este nuevo pronunciamiento, León XIV volvió a posicionar a la Iglesia católica como una voz moral que insiste en la urgencia de poner fin a las hostilidades y de priorizar la protección de los civiles, en un conflicto que, a casi cuatro años de su inicio, continúa sin una salida clara en el horizonte.