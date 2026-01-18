El papa León XIV expresó este domingo su pesar por las víctimas de la violencia en la República Democrática del Congo y reclamó ayuda a los damnificados que dejan las inundaciones en el sur de África, al tiempo que llamó a rezar “para que entre las partes en conflicto prevalezca siempre el diálogo para la reconciliación y la presencia”

El Papa León XIV recibió a monseñor Bokalic Iglic y analiza "un posible viaje a la Argentina"

El mensaje fue pronunciado durante la oración mariana del Ángelus, celebrada en el Vaticano, donde el Pontífice puso el foco en la grave crisis humanitaria que atraviesa el este congoleño. Según señaló, miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en países vecinos como Burundi, como consecuencia de la persistente violencia y la falta de condiciones de seguridad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“La población se enfrenta a grandes dificultades y sufre las consecuencias más duras de los enfrentamientos armados”, afirmó León XIV, al remarcar la necesidad de que la comunidad internacional acompañe los esfuerzos de paz y protección de los civiles.

Crisis humanitaria y víctimas por fenómenos climáticos

Además del conflicto armado, el Papa se refirió a las tragedias provocadas por fenómenos climáticos extremos en la región. En la República Democrática del Congo, al menos 18 personas murieron tras un deslizamiento de tierra causado por intensas lluvias en una ciudad del este del país, un episodio que volvió a evidenciar la vulnerabilidad de numerosas comunidades frente a eventos meteorológicos cada vez más severos.

“Revolución” en el Vaticano: el Papa León XIV acuerda con los cardenales un nuevo modelo de cogobierno

En paralelo, el temporal afectó a gran parte del sur de África y dejó más de un centenar de fallecidos en países como Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue, donde las inundaciones provocaron destrucción de viviendas, cortes de rutas y evacuaciones masivas.

“Deseo asegurar mis oraciones por las víctimas de las inundaciones que han azotado el sur de África en los días pasados”, expresó el jefe de la Iglesia Católica, al manifestar la cercanía y solidaridad del Vaticano con los países afectados.

Un llamado al diálogo y la reconciliación

En su reflexión final, León XIV insistió en que la salida a los conflictos armados debe construirse a través del diálogo y la reconciliación, con una presencia activa que priorice la paz y la dignidad humana. Su mensaje se suma a reiterados llamados de la Santa Sede para atender las crisis humanitarias en África, tanto las derivadas de la violencia como las provocadas por el impacto del cambio climático.

El pronunciamiento del Papa se da en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación en la región, donde confluyen conflictos prolongados, desplazamientos forzados y emergencias climáticas que profundizan la vulnerabilidad de millones de personas.