Decenas de embajadas planean evacuación de Cuba por falta de agua y tensiones crecientes

Escasez de insumos básicos, amenazas de invasión y evacuación embajadas. Cuba vive un momento dificil.

El gobierno de Argentina recomendó ayer a sus ciudadanos que no viajen a Cuba debido a la escasez de combustible en el país caribeño y además señaló fallas en los servicios públicos y la falta de suministros sanitarios en la isla.

La recomendación de la administración del presidente Javier Milei se da en el marco del decreto emitido el jueves por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a La Habana.

“Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla”, dice un comunicado publicado en X por la Cancillería. El texto también pide a los argentinos que vivan en ese país “mantenerse atentos a la evolución de la situación”. “Se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”, completó.

Cuba vive desde hace años una grave crisis económica, con grandes dificultades para cubrir sus necesidades de combustible y electricidad.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió el sábado la preparación militar del país como medio de disuasión ante una posible agresión de Estados Unidos, tras las amenazas de Washington.

“La mejor manera de prevenir una agresión es que el imperialismo tenga que calcular el precio de agredir a nuestro país. Y eso tiene mucho que ver con nuestra preparación para este tipo de acción militar, lo que adquiere una importancia significativa en las circunstancias actuales”, afirmó Díaz-Canel en declaraciones transmitidas por la televisión cubana.

Trump multiplicó sus amenazas contra Cuba tras la incursión en Caracas que condujo el 3 de enero a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana y su principal proveedor de energía.

Durante esta operación murieron 32 militares cubanos, algunos de los cuales formaban parte del equipo encargado de la seguridad de Maduro.

Trump instó a Cuba a aceptar, “antes de que sea demasiado tarde”, un “acuerdo” cuya naturaleza no precisó. “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, ¡nada!”, amenazó a mitad de enero. El medio estadounidense Politico informó la semana pasada que la administración Trump estaba considerando un bloqueo naval para detener todas las importaciones de petróleo a Cuba, citando fuentes cercanas al asunto.

Entre tanto, China se comprometió este martes a proporcionar “apoyo y asistencia” a Cuba ante las repetidas amenazas de Estados Unidos, y condenó las presiones de Washington que “comprometen la paz y la estabilidad regionales”.

“China expresa su profunda preocupación y oposición a las acciones de Estados Unidos” con respecto a Cuba, declaró el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa habitual.

“Instamos a Estados Unidos a que deje de comprometer la paz y la estabilidad regionales”, prosiguió, y pidió a Washington que “levante inmediatamente el bloqueo y las sanciones contra Cuba”. “China seguirá proporcionando a Cuba toda la ayuda que sea posible”, subrayó el portavoz.