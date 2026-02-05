Jofré: "La verdadera seguridad no se va a encontrar ni tras un candado municipal, ni un portón"

El especialista en seguridad y docente universitario Jorge Jofré calificó la reciente decisión del municipio de Villa Allende de avanzar con el cerramiento de calles secundarias como medida contra el delito como parte de un "laboratorio urbano" en el que se ponen en tensión modelos de control físico frente a propuestas de prevención integral.

Portones en Villa Allende: “Es la admisión pública del fracaso de la política de seguridad”, denunció el abogado que apeló la medida

Portones en Villa Allende

“Hay que subrayar que las políticas de seguridad ciudadana desde los municipios de la provincia de Córdoba atraviesan una profunda fase de transformación. Esto no lo habíamos visto, la forma en que se está metiendo el municipio en seguridad”, analizó el director de la diplomatura en seguridad ciudadana de la Universidad Blas Pascal (UBP).

“Pero no dejan de estar marcadas por una tensión entre modelos reactivos de control físico y lo que debieran ser propuestas preventivas integrales que integren desde modelos desde el diseño ambiental o la prevención de la violencia con la perspectiva propia de la salud pública, como la vigilancia epidemiológica de la violencia, que son esencialmente preventivos”, agregó en declaraciones al programa “Punto y aparte” de PUNTO A PUNTO RADIO (90.7).

“Casos como los de Villa Allende con la implementación de portones para cerrar calles secundarias durante la noche son laboratorios urbanos donde se dirimen visiones contrapuestas del espacio público, la conveniencia y la prevención del delito”, recalcó.

Además señaló que “hay que partir de la base de que la seguridad y el acceso al espacio público no pueden entenderse como un simple servicio que el Estado vende a cambio de una tasa municipal”.

“Yo pago, me ponen un portón, me ponen una concertina, me ponen una cámara. Tengamos en cuenta que el espacio público y la seguridad son el soporte físico para el ejercicio del derecho a la ciudad. Y cuando la ciudad se cierra o se vuelve hostil, se vuelven hostiles con portones, con cadenas, con candados”, interpretó.

Jofré consideró que “no sólo se afecta el paisaje, sino que se vulneran derechos humanos esenciales que dependen de un entorno seguro y accesible que se logra con otras medidas preventivas y que impactan en el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud”.

Villa Allende avanza con portones y corredores seguros: arrancan las primeras zonas cerradas contra la inseguridad

"Contundente fracaso"

“Creo que en materia de seguridad lo que hemos logrado consolidar es un contundente fracaso. La gente dejó de pelear por el derecho a transitar y disfrutar la vereda y la calle y empezó a exigir el derecho a encerrarse. Y esto es patético y me resulta extraño que lo declame como una opción de política pública un funcionario público”, evaluó el especialista.

“Me parece muy extraño porque en realidad es una clara demostración de este fracaso y que no se puede salir del fracaso. cuando en realidad el actor público lo que debiera es este generar espacios de desarrollo en la comunidad”, subrayó en diálogo con los periodistas Andy Ferreyra y Víctor Zapata.

También aclaró que no negaba que “en alguna situación específica pueda ser absolutamente necesaria una consigna policial como medida extrema”.

“La verdadera seguridad en Córdoba no se va a encontrar ni tras un candado municipal, ni un portón, ni una concertina, sino que se va a encontrar en la recuperación de la calle como escenario de la vida ciudadana, con vecinos hablando, con vecinos intercambiando este comentarios y discutiendo la vida de la polis, la vida de esa ciudad. El desafío para los municipios hoy es pasar de ser administradores del miedo a ser gestores de la habitabilidad y de la paz social. Y eso no se logra con candados ni con portones”, concluyó Jofré.

JMP