Un estudio reveló que las mujeres vegetarianas son más propensas a sufrir fracturas de cadera

Un estudio del UK Women's Cohort Study realizado en el Reino Unido reveló que las mujeres vegetarianas tienen un 33% más de riesgo de sufrir fracturas de cadera que aquellas que consumen carne de manera habitual, tras un seguimiento de más de 26.000 mujeres de entre 35 y 69 años durante casi dos décadas, con el objetivo de analizar la relación entre la alimentación y la salud ósea.

La investigación, que ajustó variables como edad, tabaquismo, actividad física y nivel socioeconómico, mostró que las participantes vegetarianas presentaron un mayor riesgo, mientras que quienes consumían pescado o carne de forma ocasional no registraron diferencias significativas.

Los investigadores señalaron que esta mayor vulnerabilidad estaría vinculada a una menor ingesta de nutrientes esenciales como proteínas, calcio, vitamina D, zinc y vitamina B12. Aunque la diferencia absoluta de casos fue moderada, con alrededor de 822 fracturas de cadera registradas, los resultados encendieron una alerta sobre la necesidad de un adecuado control nutricional en dietas basadas en plantas.

En diálogo con Perfil Córdoba, la reumatóloga Cecilia Álvarez explicó que este tipo de lesiones suelen estar asociadas a la osteoporosis. “Las fracturas de cadera son una manifestación de fragilidad, no es cuando te pisa un auto, aparecen en el contexto de la osteoporosis”, señaló.

La especialista detalló que la pérdida de masa ósea se acelera en las mujeres tras la menopausia debido a la disminución de estrógenos. “En la mujer empieza a bajar más aceleradamente en la posmenopausia cuando se van los estrógenos, y por eso estos estudios se hacen principalmente en mujeres”, explicó.

Álvarez indicó que “hay muchos trabajos anteriores donde se veía que la densidad mineral ósea de las personas vegetarianas o veganas estaba más baja”, afirmó. Uno de los aportes clave de este nuevo estudio fue descartar el bajo peso corporal como principal causa del aumento del riesgo. “En este estudio las mujeres vegetarianas no tenían menos peso que las otras, es decir, que sacaron del medio ese factor y pasa a tener más que ver con una cuestión de la dieta”, sostuvo la médica.

El Vegetarianismo no es el problema

Para la especialista, el problema no es el vegetarianismo en sí, sino la falta de una correcta planificación alimentaria. “Hoy se cree que el vegetarianismo o el veganismo debería ser controlado con una buena cantidad de proteínas de alto valor biológico, aunque no sean carne”, remarcó.

También comparó estas dietas con las orientales, donde los resultados suelen ser distintos. “Las dietas basadas en plantas de Oriente son más balanceadas que las nuestras, que muchas veces son lechuga y tomate”, ejemplificó, y destacó el consumo frecuente de tofu y productos de soja ricos en calcio.



Además de la alimentación, Álvarez subrayó la importancia de los hábitos saludables para prevenir la osteoporosis. “Las dos cosas que se recomiendan son ejercicios de fuerza y ejercicios que soporten carga, como caminar”, explicó.

Si bien el estudio evidencia un mayor riesgo de fracturas en mujeres vegetarianas, los especialistas coinciden en que las dietas basadas en plantas también ofrecen beneficios para la salud cardiovascular y metabólica. La clave es "el equilibrio nutricional, la actividad física y el control de los nutrientes esenciales para proteger la salud ósea a largo plazo".