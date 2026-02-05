El Anfiteatro de Villa María se prepara para la edición 2026 del Festival Internacional de Peñas

La Municipalidad de Villa María informa que el intendente Eduardo Accastello encabezó un recorrido por el Anfiteatro Municipal, donde por estos momentos los equipos técnicos y organizativos ultiman detalles de la puesta a punto del “coloso de cemento”, de cara a la edición 58° del Festival Internacional de Peñas.

También participaron el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo; el presidente del Ente Villa María Deporte y Turismo, Alejandro Mana, y periodistas de la ciudad y la región.



En ese marco, Accastello destacó “hoy podemos anunciar que están agotadas las entradas del día viernes, lo que es un buen síntoma para iniciar el Festival. El resto de los días la venta de entradas viene avanzando muy bien”.

Además, remarcó la expectativa por la grilla artística “tenemos mucha confianza en la grilla, que es una de las mejores que tiene la Argentina, y además tendremos muchas sorpresas todas las noches". También destaco a la noche del cuarteto como "una de las más recordadas de Córdoba de mucho tiempo”.

Respecto a los horarios, se informó que el ingreso al Anfiteatro será a partir de las 19:00 horas y los espectáculos comenzarán todos los días a las 21:30, salvo el domingo 8 de febrero, cuando iniciarán a las 21:00 horas. La primera noche tendrá como apertura a Jorge Rojas.

Desde el área de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales se remarcó que la ciudad ya se encuentra lista para recibir a vecinos y visitantes, con una puesta en escena de nivel internacional y todos los aspectos previstos para garantizar comodidad y una experiencia integral durante cada jornada del festival.

Novedades y mejoras

En cuanto a los aspectos técnicos, la edición 2026 contará con pantallas que alcanzarán los 415 metros de extensión, sumando casi 115 metros más que en la edición anterior.

Todo el Anfiteatro será iluminado con 400 luminarias, más de 300 de ellas móviles, y el sistema de sonido incluirá 68 equipos con una potencia total de 60.000 vatios, controlados desde nueve mesas de audio y cuatro mesas de iluminación independientes.

La planta técnica fue dimensionada de acuerdo a los requerimientos de la banda internacional Morat, considerada la referencia más grande de esta edición, lo que marca un salto de calidad en tecnología de iluminación y sonido.

Por último, se invitó a la comunidad a participar de la inauguración de la obra de iluminación ornamental del Anfiteatro Municipal Centenario “Arq. Aldo Invernizzi”, que se realizará el jueves 5 de febrero a las 20:30 horas en el Bosque de Bolsillo cercano al escenario Vanzetti.

La intervención busca realzar otro ícono urbano de la ciudad, enmarcando el lago y generando un nuevo atractivo visual permanente, que además podrá cambiar de colores en fechas especiales.