De Rivas endurece el tono y activa el modo campaña: "La oposición se parece a un hornero, trabaja solo con el pico"

Guillermo De Rivas empezó hablando de gestión, pero terminó jugando en clave política. En la entrevista de Punto a Punto radio (90.7 FM) que funcionó más como balance de gobierno que como diálogo institucional, el intendente de Río Cuarto combinó números, obra pública, anuncios económicos y una frase que lo mete de lleno en el clima de campaña: “La oposición que critica, critica y critica se parece más a un hornero, trabaja con el pico solamente”.

No fue un exabrupto aislado. Fue una definición discursiva que coronó un relato cuidadosamente armado: resultados medibles, respaldo provincial, consenso legislativo y una identidad de gestión que busca diferenciarse tanto del ajuste nacional como del discurso opositor.

De Rivas abrió el juego con datos duros.

“Hemos ejecutado el 90% de los compromisos asumidos hace un año”, afirmó, y explicó que trabajan con un sistema de control interno que define como un “tablero de gestión”, donde “rendir cuentas es objetivo” y no depende del relato político.

En obra pública, el intendente se apoyó fuerte en la relación con el gobernador Martín Llaryora. La Avenida de Circunvalación fue presentada como el emblema del modelo: “Es la obra pública histórica más importante de la ciudad y hoy del país”, sostuvo, detallando que hay “24 kilómetros intervenidos de punta a punta”, con impacto directo en el empleo y la actividad económica.

En ese marco, marcó una diferencia conceptual con el enfoque tecnocrático: “La gente no quiere funcionarios públicos que sean gerentes, quiere funcionarios que gestionen”, dijo, dejando claro que su modelo no es el de la administración fría sino el de la presencia territorial.

En el plano económico, De Rivas explicitó una batería de medidas fiscales que definió como “inéditas en Río Cuarto”. Descuentos para contribuyentes cumplidores, exenciones impositivas para nuevas empresas y viviendas únicas, y un sistema de crédito fiscal por inversión social que obliga a que el dinero se gaste en la ciudad.

Cuando se lo consultó por la lógica de importar más barato (usando como ejemplo el conflicto con Techint) fue tajante: “Yo voy a fortalecer el comercio, la industria, la fuente de trabajo y el desarrollo de Río Cuarto”, y aclaró que el esquema de crédito fiscal exige que la inversión se realice “exclusivamente en comercios locales”.

Pero el momento político llegó cuando habló de la oposición. Primero, con la metáfora filosa lanzo que “el discurso de la oposición que critica, critica y critica se parece más a un hornero, trabaja con el pico solamente”.

Después, con una estrategia más institucional: “Mi estilo es buscar el consenso, buscar acuerdos y permitir que todos opinen para mejorar las normas”, dijo, antes de mostrar números concretos que en el Concejo Deliberante “de 182 ordenanzas, 167 salieron por unanimidad”.

Enumeró que el pliego de transporte, recolección de residuos, alumbrado público, modificación integral del sistema de transporte, ficha limpia,

como pruebas de que existe cooperación real más allá del discurso. Incluso cerró con un reconocimiento político: “Salvo alguno, sinceramente en Río Cuarto no puedo decir nada de la oposición… se trabaja mucho en conjunto”.

Críticas al gobierno nacional

El tramo final fue ideológico. Crítica directa al Gobierno nacional, especialmente por el esquema impositivo: “No hay impuesto que se lleven para un Excel que no le vuelva nada a la ciudadanía”, dijo, cuestionando la lógica de ajuste sin retorno territorial.

En esa línea, De Rivas también apuntó contra la estructura impositiva nacional con un ejemplo cotidiano y políticamente eficaz: el combustible. Señaló que en Río Cuarto, cuando un vecino llena el tanque, el 35% del valor corresponde a impuestos nacionales, y remarcó que ese dinero “no le vuelve nada” a la ciudad.

Y dejó una definición de modelo de Estado: “No va a ser una gestión sin alma”, sostuvo, al defender el rol del municipio en salud, asistencia social, alimentación y servicios básicos, aun con costos altos de sostenimiento.

En clave Mesa Chica: De Rivas ya no habla solo como intendente. Habla como actor político en un escenario que empieza a ordenarse. La gestión es el argumento, la obra pública es el respaldo, el consenso es la cobertura institucional y la metáfora del hornero es la señal.