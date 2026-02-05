El Festival Provincial del Fernet llega a la Plaza Próspero Molina de Cosquín

Córdoba se prepara para un hito cultural y turístico sin precedentes con el anuncio oficial del traslado del Festival Provincial del Fernet (FPF) a la mítica Plaza Próspero Molina de Cosquín. Bajo el lema "El fernet cambia de escenario, la historia también", esta edición 2026 se desarrollará durante cuatro jornadas, del 20 al 23 de marzo, uniendo la bebida más representativa de la provincia con la ciudad que es sinónimo de grandes festivales.

El evento, que contará con la conducción de Cristian Bazán, promete una grilla artística diversa con cinco artistas por noche. Entre los nombres confirmados destacan Lisandro Márquez, Fabricio Rodríguez, Los Abuelos de la Nada, La Zimbabwe, El Negro Videla y el humor del Negro Álvarez, entre muchos otros referentes de distintos géneros musicales.

Uno de los pilares de este encuentro será el homenaje al Negro Becerra, músico de Cruz del Eje a quien se le atribuye la creación de la mezcla del fernet con gaseosa de cola tras una indicación médica que lo alejó de su habitual ginebra. Este tributo refuerza el carácter de la bebida como un símbolo de amistad y encuentros que atraviesa todas las clases sociales en el país.

Más allá de lo musical, el festival funcionará como un motor para la economía regional. Con una expectativa de más de 15.000 personas por día, se prevé una ocupación hotelera plena. El predio contará con atractivos como:

* Expo Fernet: Un espacio dedicado a productores artesanales.

Sector Gastronómico y de Marcas: Áreas especializadas para la degustación y el comercio.

Feria de artesanos y parque de diversiones: Propuestas para toda la familia.

Esta decisión estratégica no solo extiende la temporada turística, sino que posiciona a Cosquín como el epicentro de un evento con proyección nacional que combina identidad, cultura y una cobertura audiovisual integral para registrar cada momento de esta fiesta popular.