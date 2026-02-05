El gobierno de Estados Unidos publicó las primeras fotos que muestran a Jeffrey Epstein muerto

Este miércoles, el gobierno de Estados Unidos difundió una serie de fotografías inéditas que exhiben el cuerpo de Jeffrey Epstein sin vida. En las imágenes se puede ver al magnate con el torso descubierto, vestido únicamente con el pantalón naranja de prisionero, la mandíbula sujetada para mantener la boca cerrada tras su muerte y marcas visibles de lesiones en el cuello.

El material forma parte de documentos oficiales divulgados por el Departamento de Justicia, que incluyen más de veinte imágenes del financista acusado de tráfico sexual y pedofilia, hallado sin vida el 10 de agosto de 2019 en su celda de una prisión de Nueva York.

Las primeras fotos de Jeffrey Epstein muerto

Aunque la Justicia concluyó que se trató de un suicidio, la difusión de la nueva documentación reavivó las teorías conspirativas que rodearon su fallecimiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bill Gates en el ojo de la tormenta: revelan correos de Jeffrey Epstein con acusaciones de infidelidad y enfermedades sexuales

Las fotografías son explícitas y muestran a Epstein recostado sobre una camilla, mientras una persona con guantes quirúrgicos ejerce presión sobre su pecho, en lo que aparenta ser una maniobra de reanimación (RCP).

Ese conjunto de imágenes integra millones de archivos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos este viernes, en el marco de la más reciente liberación de documentos vinculados al caso Epstein.

La herencia de Jeffrey Epstein

Dentro de los archivos divulgados aparece el documento que establece la última voluntad del exfinancista, suscripto apenas dos días antes de su muerte. En ese texto, Epstein dejó expresado que su patrimonio, estimado en unos 100 millones de dólares, debía quedar en manos de su entonces pareja, Karyna Shuliak.

Karyna Shuliak, la exnovia y heredera de Jeffrey Epstein

En el expediente titulado “1953 Trust”, en alusión al año de nacimiento del empresario, se menciona también a otras cuarenta personas como eventuales beneficiarias de su fortuna.

El magnate permanecía detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York cuando fue encontrado sin vida dentro de su celda. Estaba imputado por tráfico sexual, a la espera del juicio.

Archivos Epstein: fotos de mujeres tatuadas con frases de "Lolita", la novela de Nabokov

El informe del FBI y los registros forenses sobre el suidicio de Jeffrey Epstein

El informe recientemente dado a conocer por el FBI, denominado “Investigación sobre la muerte de Jeffrey Epstein”, pareciera haber sido elaborado por la oficina local de la agencia en Nueva York. El documento consta de 23 páginas y presenta la leyenda “no clasificado” impresa en cada una de ellas.

Los documentos sin censura, revisados por BBC Verify incluyen primeros planos del cuello de Epstein con señales evidentes de lesiones, además de información de la autopsia y un informe psicológico referido a su estado mental en los días previos a su muerte.

El gobierno de Estados Unidos publicó las primeras fotos de Jeffrey Epstein muerto

Varias de las fotos muestran al detenido sobre una camilla mientras personal médico intenta reanimarlo. Están fechadas el 10 de agosto de 2019 a las 06:49, aproximadamente 16 minutos después de que fuera encontrado inconsciente en su celda.

Bill y Hillary Clinton testificarán en el Congreso de EE.UU. por el caso Epstein

Aunque no se precisa el lugar exacto donde fueron tomadas, Epstein había sido trasladado a un hospital cercano a las 06:39, donde finalmente se confirmó su fallecimiento, lo que sugiere que las imágenes corresponden a ese centro de salud.

Otras tres fotografías contienen anotaciones que indican que fueron captadas en un hospital. En ellas se observa un primer plano de la cabeza y una lesión visible en el cuello. El apellido de Epstein figura en todas las imágenes, aunque en algunas su nombre aparece mal escrito como “Jeffery” en lugar de “Jeffrey”.

BBC Verify realizó también búsquedas inversas de las imágenes recientemente publicadas y no encontró registros previos en línea anteriores al 30 de enero. Además, se identificó material adicional que respalda la documentación difundida, entre ellos un informe post mortem de 89 páginas elaborado por el Departamento de Justicia y la Oficina del Médico Forense Jefe (OCME, por sus siglas en inglés) de Nueva York, junto con correos electrónicos de la oficina local del FBI que contenían las mismas fotografías en versión censurada.

Las primeras fotografías de Jeffrey Epstein muerto

Los archivos de Epstein revelan un vínculo con Fred Machado: negociaciones por un jet y contratos bajo sospecha

El suicidio de Jeffrey Epstein y las fallas en la custodia

Partes del informe forense del Departamento de Justicia y la OCME incluidas en los documentos publicados este miércoles describen estudios sobre dos fracturas detectadas en el cartílago tiroides del cuello de Epstein.

El reporte del FBI incorpora además una cronología de seis páginas que reconstruye la detención del financista en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, desde su arresto por cargos federales de tráfico sexual el 6 de julio de 2019 hasta su muerte.

Allí se detalla que Epstein fue sometido a vigilancia por riesgo de suicidio luego de un intento de quitarse la vida ocurrido el 23 de julio de 2019. En ese episodio, el detenido acusó a su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, un expolicía imputado por asesinato, de haber intentado matarlo.

Nuevos documentos del caso Epstein devuelven el foco hacia Ghislaine Maxwell

Según el documento, al día siguiente Epstein se reunió con un psicólogo y afirmó no tener intención de suicidarse, al considerar que quitarse la vida sería una locura. El 25 de julio, de acuerdo con el informe psicológico, el empresario manifestó que estaba “demasiado comprometido en pelear mi caso; tengo una vida y quiero volver a vivirla”.

Jeffrey Epstein y su expareja y colaboradora, Ghislaine Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores

Otros documentos difundidos por el Departamento de Justicia indican que el director de la prisión había recomendado que Epstein no permaneciera alojado en soledad y subrayó la necesidad de realizar “controles de 30 minutos” en su celda, así como “rondas sin previo aviso”.

Sin embargo, el compañero de celda de Epstein fue liberado un día antes de su muerte y, durante la noche del 9 de agosto, los guardias penitenciarios no efectuaron los controles previstos para las 3 y las 5 de la madrugada, según consta en los registros. Además, el sistema de cámaras del sector se encontraba fuera de funcionamiento. El cuerpo recién fue hallado durante una inspección matutina realizada por el personal carcelario.

El informe completo del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el suicidio de Jeffrey Epstein

NG