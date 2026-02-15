El expresidente Barack Obama concedió una extensa entrevista al comentarista político Brian Tyler Cohen, ocasió en la que habló de numerosos temas, pero fueron llamativas sus afirmaciones sobre extraterrestres: "Son reales, pero no los he visto, no están en el Área 51 ni hay instalaciones subterráneas”, señaló el líder demócrata.

Todo comenzó cuando Cohen preguntó: “¿Son reales los extraterrestres?”. El exmandatario fue directo: “Son reales, pero no los he visto y no los tienen encerrados en el Área 51". Luego agregó "no existe ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración, y se la ocultaron al presidente de Estados Unidos”.

Cohen consultó a Obama sobre si hay “alguna persona que te gustaría conocer y que aún no conoces”. a lo que el expresidente respondió: “Tuve el placer de conocer al Papa Francisco bastante bien, era una persona en la que se podía confiar. Hay algunas figuras -él era una de ellas, el Dalai Lama otra- que son como uno espera que sean. En cierto modo, predican con el ejemplo".

Cerró el tema papal hablando de León XIV, sucesor de Francisco: "Mi impresión sobre este nuevo Papa es que es de ese estilo, alguien que trabajó en lugares que realmente necesitaban ayuda y que no se limitaba a predicar desde un púlpito, sino que se ensuciaba las manos, intentando ayudar a la gente. Así que tengo muchas ganas de hablar con él”.

El Papa León XIV, en el Vaticano

Los ataques de Trump

En otro momento de la entrevista, Cohen le recordó a Barack Obama que “hace apenas unos días, Donald Trump puso una foto tuya, con tu cara, en el cuerpo de un simio. Y así, de nuevo, hemos visto la involución del discurso. ¿Cómo podemos salir de la situación en la que hemos caído?”.

Entonces Obama contestó: “La mayoría de los estadounidenses encuentran este comportamiento (de Trump) profundamente preocupante. Es cierto que llama la atención. Es cierto que es una distracción. Pero al viajar por el país, al viajar por el país, uno conoce gente que todavía cree en la decencia, la cortesía y la amabilidad. Hay una especie de espectáculo de payasos en las redes sociales y en la televisión, y lo cierto es que no parece haber ninguna vergüenza al respecto entre quienes antes creían que había que tener cierto decoro, sentido de la propiedad y respeto por el cargo, ¿verdad? Eso se ha perdido”.

“Pero la razón por la que señalo que no creo que la mayoría de los estadounidenses aprueben esto es porque, en última instancia, la respuesta vendrá del pueblo estadounidense. Acabamos de ver esto en Minnesota, en Minneapolis. Es importante que reconozcamos la naturaleza sin precedentes de lo que ICE estaba haciendo en Minneapolis, St. Paul, la forma en que los agentes federales, los agentes de ICE estaban siendo desplegados, sin ninguna directriz clara, sin capacitación, sacando a las personas de sus hogares”, señaló.

Agentes del ICE deteniendo a una persona en Minneapolis

Obama fue muy sincero: “El comportamiento deshonesto de los agentes del gobierno federal es profundamente preocupante y peligroso" remarcó Obama, indicando que "deberíamos tomarnos un momento para apreciar la extraordinaria manifestación de organización, construcción comunitaria y decencia: vecinos comprando comida para la gente, acompañando a los niños a la escuela, maestros defendiendo a sus hijos, no solo al azar, sino de forma sistemática y organizada; ciudadanos diciendo: ‘Este no es el Estados Unidos en el que creemos’. Y vamos a contraatacar con la verdad, con cámaras y con protestas pacíficas, arrojando luz sobre el tipo de comportamiento que en el pasado hemos visto en países autoritarios y en dictaduras, pero que no hemos visto en Estados Unidos”.

El expresidente afirmó: “Ese tipo de comportamiento heroico y sostenido en condiciones climáticas bajo cero por parte de gente común es lo que debería darnos esperanza y recordarnos que, al final, la forma en que logramos una democracia que funcione y la forma en que logramos políticas que realmente ayuden a las familias trabajadoras a salir adelante, la forma en que restauramos las normas, el estado de derecho, la decencia, será porque nosotros, los ciudadanos, estamos activados y prestamos atención y decimos ‘basta’ y decimos que tenemos una idea diferente de cómo debería ser la familia y la comunidad estadounidenses, y eso es lo que estoy viendo en todos los ámbitos”.

"Ves lo que ocurrió en Minneapolis y te dices a ti mismo, moralmente hablando, que ese niño de 5 años, parado frente a esa camioneta mientras se llevan a su padre, es igual al mío o a cualquier otro niño. Su estatus migratorio, su nacionalidad, no altera el amor y la decencia que deberíamos mostrarle. Pero también es cierto que somos una nación de leyes, tenemos fronteras, y debemos idear una política migratoria ordenada, justa y aplicada de forma sensata, compatible con nuestros valores. Sin embargo, puede que no refleje plenamente el grado en que ese niño debería tener las mismas oportunidades en la vida que un niño ciudadano estadounidense”.

Agentes de ICE actuando en Minnesota

En ese punto, el líder demócrata apuntó directamente contra Trump: “En fin, la buena noticia es que creo que quienes nos oponen políticamente, la actual Casa Blanca, esta administración y sus facilitadores, se están portando tan mal, están haciendo cosas tan locas, que no debería ser difícil para nosotros unirnos en torno a los puntos de acuerdo y centrarnos en ellos. Creo que eso sucederá si ganamos las elecciones intermedias y luego tenemos unas primarias sólidas para decidir quién será el próximo presidente demócrata. No deberíamos tener miedo de tener un debate sólido”.

