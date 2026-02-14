Útil idiota

La opción era Massa. No ser, o no ser. Corchazo en la sien, o en la boca. Salvavidas de plomo, o de humo. Mafia blanca, o magia negra. Heroína o éxtasis. Metadona o Rivotril. Porro o forro. Scioli o Scioli. Carne de cañón, o pasta base. Cabeza en el inodoro tapado, o en el horno encendido. Tenaza en los pezones, o martillazo en los huevos. Extracción con pinza de la uña del dedo gordo del pie, o de la mano. Messi sin piernas, o Dibu sin brazos. Un conocido perverso, o un evidente imbécil. Con los ojos cerrados, las nalgas apretadas, la mayoría eligió Milei.

El tipo se sentó al volante. Le dio más combustión a la cotización del dolor. Ató a los jubilados al paragolpe trasero. Puso primera. El caño de escape, tapado durante casi treinta años, escupió Fernández, muertos vivos, basura, crímenes, ladrones, miserias, pobreza. Aceleró. Rompió la barrera de los peajes que cobraban los piqueteros. Embocó la ruta. Bajó la inflamación de la angustia, no el temor a que en cualquier momento se la ponen.

Maneja como el culo. Toca bocina sin motivos. Putea peatones invisibles. Entra de contramano en quilombos sin salida. No respeta los semáforos. Voltea conitos que alertan. Derriba puentes con la oposición decente. Se pierde en las vueltas del Congreso. Embiste autistas, artistas, colectivos, lgtb, discapacitados, corporaciones, sindicatos. El helicóptero que se llevó a De la Rúa, el que esperaba a Macri, el modelo más moderno de la flota golpista Albistur Tolosa Paz, sobrevoló con bolsas de pochoclo para arrojar a los necesitados.

En algún futuro libro beboteado por su hermana, o escrito con la patita entintada de sus asesores perros, tal vez se sabrá si era, o se hacía.

En la estación de servicio, Trump les dio aire a las gomas de Karina, desinfladas en un tres por ciento. Millones de sombras que pagan boleto, boletas, gas, luz, se treparon al bondi. El último con destino a un incierto amanecer. Cansados, parados, apretados, miran con ilusión anhelante en el espejo retrovisor cómo se apaga la lucecita del tren fantasma que los persigue. En el carril paralelo, la Justicia avanza, se pone a la par. Si la cara de la moneda era seca, ¿estarían presos De Vido, José López, Cristina, los Báez, padre, hijo, Boudou, Uribarri, el clan Sena en el Chaco de Capitanich?

¿Se habría destapado la revelación de los manejos fraudulentos en la AFA? ¿Continuaría el juicio a los encuadernados, empresarios que pagaron coimas, funcionarios que las recibieron? ¿La investigación del patrimonio inexplicable de Insaurralde, tres veces intendente de Lomas de Zamora, candidato a gobernador de Cristina? ¿Las denuncias de afano a mansalva en la Legislatura de la provincia que gobierna Kicillof? ¿La compra de millones de dólares a valor oficial para revender en el paralelo que autorizó el directorio del Banco Central durante el gobierno de Alberto, Cristina, Massa? ¿El caso de los audios de Spagnuolo sobre el choreo en la agencia de discapacidad que desinfla otra vez los pechos de Karina?

En términos barriales, un chabón de ese nivel jerárquico al que hasta una mujer sensible como Fátima Florez le sonríe mientras huye a la carrera en ojotas, ni hablar de la entregada Yuyito González, en general queda señalado como un boludo importante. Sin embargo, esa observación callejera, distante, frívola, se contrapone a la de los analistas serios, tipo Andrés Malamud, que analizan la política con el resultado puesto, como Diego Latorre el fútbol. Advierten: no da Massa porque debe favores, tan gil no es.

El viaje sigue. A los tumbos. Agarra todos los pozos. Miente en los controles de pasado. Niega ensobrar con la misma. Bobo de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, desmentime ésta. No hay pauta publicitaria del Gobierno en medios de comunicación, ahora arreglan a los tiracentros pagando con la de YPF, Banco Nación, empresas públicas. Dos años. Miti, miti. Un útil idiota. Mitad útil, sirve para algo. Mitad idiota, conduce sin registro. Mal, pero no tan mal.

Mejor que un idiota útil.

*Escritor y periodista.