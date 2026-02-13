Qué son los "Therian": este fenómeno que despierta polémica y curiosidad.

La palabra "Therian" en el último tiempo comenzó a resonar con mayor fuerza en calles y redes sociales. Con ese concepto se engloba a aquellas personas que se identifican con un animal. Por más que el último tiempo este fenómeno cobró mayor impulso, no es nuevo, sino que surgió en comunidades digitales en los años 90.

En Buenos Aires, Rosario y San Juan ya se organizaron encuentros, donde se convocaron personas que se reconocen de esta manera para compartir sus experiencias.

El término "Therian", proviene de la palabra griega theríon (bestia) y anthropos (humano).

En su uso actual, se usa para representar a personas que experimentan una identificación actual interna con un animal.

Quienes forman parte de esta comunidad explican que la conexión forma parte de su autopercepción.

El animal que eligen recibe el nombre de teriotipo, y los más frecuentes suelen ser lobos, perros, y felinos, aunque también hay aves y reptiles.

Estudios académicos recientes, establecen que este fenómeno, lejos de encuadrarse como un trastorno, la terianstropia suele entenderse como una identidad no convencional

La mayoría de los therians lleva una rutina similar a la de cualquier persona, sin embargo, ellos se autoperciben como la especie que eligen, es decir, que no se trata de un hobbie, o un disfraz, sino de una decisión mucho más profunda de pertenencia a una comunidad.