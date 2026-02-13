¡Golpe de suerte! jubilado que cobra la mínima ganó $6.000 millones en el Loto

Un jubilado que cobra la mínima ganó un premio cercano a los $6.000 millones en el Loto Plus. El hecho ocurrió en Godoy Cruz, Mendoza y generó un gran impacto social.

El hombre, que según los responsables del local percibe el haber mínimo jubilatorio y cuya identidad permanece bajo estricta reserva, inició los trámites ante el Instituto Provincial de Juegos y Casinos para cobrar el premio.

Cabe destacar que la jugada ganadora se realizó en la agencia “Los Carris”, ubicada en la esquina de Colón y Tiburcio Benegas, de la localidad mendocina.

¿Cuáles fueron los números que acertaron el premio? Los mismos fueron 00, 05, 11, 13, 26 y 30, con el número plus 1, y la combinación resultó ser la única acertada en todo el país, lo que permitió que el pozo completo quedara en manos del jubilado mendocino.

Según trascendió, el responsable del local, Germán Carrizo, y su hijo Renzo confirmaron que el ganador es cliente habitual del negocio, y que la apuesta total fue de $3.000.

Asimismo, para el el comercio también representa una celebración, debido a que según establece el reglamento, el local contempla un 2% del premio como estímulo para el punto de venta, lo que equivale a unos $114 millones.