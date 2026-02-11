La segunda temporada de En el barro llega a Netflix este viernes 13 de febrero de 2026 con un estreno global y marca el regreso de una de las ficciones argentinas más vistas de la plataforma. La serie, spin-off y secuela femenina de El Marginal, vuelve a centrarse en el universo carcelario de La Quebrada, ahora atravesado por un clima más hostil, nuevas bandas y una reorganización total del poder interno.

En esta nueva entrega, la historia retoma las consecuencias del final de la primera temporada y plantea un escenario transformado dentro del penal. Gladys Guerra de Borges, conocida como “La Borges” y encarnada por Ana Garibaldi, regresa a prisión tras un breve período en libertad y se encuentra con una cárcel dominada por alianzas más violentas y nuevos liderazgos consolidados.

Netflix confirmó que la temporada profundiza el tono dramático y expande el relato más allá de los muros de La Quebrada. La narración alterna entre el interior del penal y el exterior, incorporando conflictos paralelos que impactan directamente en las decisiones de las internas y en la disputa de poder.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Netflix lanzó nuevas imágenes promocionales de la segunda temporada de "En el Barro"

“En el Barro 2”: un penal transformado y una disputa de poder más violenta

La segunda temporada se sitúa en una La Quebrada completamente distinta a la conocida. El penal ya no responde a las lógicas anteriores, ya que nuevas bandas se impusieron mediante la violencia y surgieron formas más complejas de delincuencia organizada que alteraron el equilibrio interno.

“La Borges” inicia la historia fuera de la cárcel, dedicada a la crianza de su nieto Juan Pablo, hijo de Diosito. Su situación como exconvicta es frágil y sin perspectivas, lo que la empuja nuevamente al delito y la devuelve a La Quebrada con una nueva condena. El regreso implica reencontrarse con las “embarradas” y reconstruir vínculos en un contexto mucho más adverso.

Dentro del penal, el control está en manos del clan Casares, liderado por la Gringa Casares, interpretada por Verónica Llinás. La serie presenta a este personaje como la nueva figura dominante, con influencia tanto dentro como fuera de la cárcel y con acuerdos que le permiten mantener un estatus de “presa VIP”.

Desde Netflix señalaron en un comunicado del 16 de enero de 2026: “Gladys, ‘La Borges’, regresa al penal y deberá enfrentarse a un territorio dominado por nuevas bandas, forjando alianzas inesperadas para sobrevivir y proteger a los suyos”.

Ana Garibaldi interpreta a Gladys Guerra de Borges, alias "La Borges".

La sinopsis oficial profundiza este cambio estructural. “La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás ‘tribus’ mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares, quien maneja a las otras reclusas a su antojo”, señala el texto.

En ese contexto, Gladys se ve obligada a escalar posiciones dentro de una disputa de poder más cruda, mientras en el exterior su nieto corre peligro. Esa amenaza la lleva a diseñar una estrategia arriesgada para intervenir desde la cárcel y mantener a salvo a su única familia.

Nuevos personajes e incorporaciones clave para “En el Barro 2”

Entre las incorporaciones más resonantes de la temporada aparece Eugenia “China” Suárez, quien interpreta a Nicole García. El personaje es una prostituta VIP que quedó involucrada en una causa judicial vinculada a uno de sus clientes, un lavador de dinero, y debe adaptarse a la lógica interna del penal.

Desde el penal, Nicole sostiene económicamente a un hijo que tuvo a los 18 años y que vive al cuidado de su madre. Para acceder a dinero y ciertos privilegios, se convierte en la “novia” de la Gringa Casares, en una relación atravesada por los celos y una tensión constante. En paralelo, mantiene un vínculo secreto con otra reclusa, una situación que la expone a un riesgo permanente.

De la China Suárez y Julieta Ortega a Verónica Llinás: así son los nuevos personajes de En el barro 2

La Gringa Casares es presentada como la nueva “capanga” de La Quebrada. Con un séquito de matonas y acuerdos con las autoridades, logró desplazar a otras líderes históricas y someter a figuras como La Zurda, interpretada por Lorena Vega, quien perdió tanto su influencia como su negocio online en el nuevo esquema de poder del penal.

En ese contexto, La Zurda intenta reorganizar a “sus chicas” frente a la mafia de los Casares, mientras su pareja, Lalo, se ve obligado a actuar como nexo externo de la Gringa. El regreso de Gladys reactiva entre ambas una relación basada en el respeto mutuo, aunque las diferencias estratégicas y de intereses abren nuevas fracturas dentro de la cárcel.

El elenco principal se completa con Carolina Ramírez como Yael, Camila Peralta como Solita, Érika de Sautu Riestra como Olga y Julieta Ortega como Helena, una reclusa enigmática cuyo pasado se convierte en un conflicto cuando su historia sale a la luz dentro del penal.

Eugenia “China” Suárez se suma al reparto de la segunda temporada de "En el Barro".

La temporada también suma participaciones especiales de Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca, además de figuras invitadas como Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín y Gerardo Romano.

En cuanto a la producción, el equipo de guionistas está integrado por Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega. La dirección estuvo a cargo de Alejandro Ciancio y Estela Cristiani, con producción de Johanna Westein y Rodrigo Paz, producción ejecutiva de Pablo Culell y de los ejecutivos de Telemundo Javier Pons y Juan Ponce, bajo la dirección general de Ortega. El tema musical original fue compuesto por María Becerra y XROSS.

La primera temporada se mantuvo durante cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa y alcanzó el primer puesto mundial en sus dos primeras semanas. Según datos oficiales, “tras su estreno en agosto de 2025, alcanzó 5,6 millones de visualizaciones en su primera semana y permaneció seis semanas en el Top 10 de Argentina”, un antecedente que explica la fuerte expectativa en torno al estreno del 13 de febrero en Netflix.