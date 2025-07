“En el barro”: Netflix estrena el spin-off de El Marginal el 14 de agosto con un elenco estelar

Netflix reveló la fecha de estreno de En el barro, el esperado spin-off de El Marginal, que llegará a la plataforma el próximo 14 de agosto. La nueva serie, creada por Sebastián Ortega y ambientada en el universo carcelario que marcó un antes y después en la ficción argentina, propone una historia completamente nueva centrada en el sistema penitenciario femenino.

Ana Garibaldi y Valentina Zenere encabezan un elenco de figuras destacadas como Rita Cortese, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Marcelo Subiotto y Ana Rujas, a quienes se suman Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Carla Pandolfi, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Payuca y Tatu Glikman. La serie también contará con participaciones especiales de Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Juana Molina y Gerardo Romano, y la presentación estelar de María Becerra.

Además, se confirmó la participación de Katya "La Tana" Fenocchio, ex Gran Hermano, y aunque aún no fue anunciada oficialmente, La China Suárez también formará parte del elenco. La actriz ha compartido en redes detalles de su personaje, que lucirá un look carcelario con ceja cortada y cabello oscuro.

La trama se sitúa en la prisión de La Quebrada, donde Gladys Guerra “la Borges” y otras mujeres condenadas sin experiencia previa en el sistema penitenciario son trasladadas tras una situación límite que las marcará para siempre. La serie retrata la transformación de este grupo de presas, su lucha por un lugar dentro del complejo sistema carcelario y los vínculos que se forjan entre ellas en un contexto hostil.

Sin buscarlo, estas mujeres terminarán formando una unidad que será conocida como Las embarradas.

Con producción de Netflix, Underground y Telemundo Studios, En el barro fue escrita por Silvina Frejdkes, Alejandro Quesada, Omar Quiroga y el propio Ortega. La dirección general está a cargo de Alejandro Ciancio, con dirección de unidad de Estela Cristiani, y producción ejecutiva de Pablo Culell y Juan Ponce.