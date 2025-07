‘Mafalda’ y toda la obra de Quino pasa a manos de una multinacional

“Desde mañana, 1° de julio 2025, Ediciones de la Flor dejará de publicar los libros de Quino, el emblemático autor de nuestro sello. Lamentamos que, por decisión de sus sobrinos herederos, no podemos continuar cuidando su obra como lo hemos hecho desde que nos eligió como su casa, hace más de medio siglo. De todas formas, tenemos la certeza de que la historia mantendrá indisolublemente unidos nuestros nombres, como hasta ahora.”

Con este comunicado en redes sociales Ediciones de la Flor anunció la pérdida de uno de sus más importantes autores, el padre de Mafalda. Ya en 2007, luego de publicarlo durante años, tras su fallecimiento perdía a Roberto Fontanarrosa, autor de Inodoro Pereyra, Boogie el aceitoso, así como de varias novelas y libros de cuentos. La otra pérdida: Rodolfo Walsh. Ambos a manos de Editorial Planeta.

Éste es un terrible golpe para una editorial nacional como Ediciones de la Flor, fundada en 1966 por Ana María Miller –actual propietaria– y Daniel Divinsky. El fondo editorial, más precisamente los títulos de un catálogo que se reimprime y mantiene en vigencia a un autor, no solo genera derechos, también alimenta la máquina editorial que permite invertir y desarrollar novedades. Esto es el activo, el valor simbólico y cultural que sostiene a toda editorial. De ahí el ecosistema del libro: un éxito sostiene a los otros, que tal vez no venden tanto, pero merecen y hacen posible su edición.

Joaquín Salvador Lavado, “Quino”, nació en Mendoza en 1932, alcanzó la fama y reconocimiento internacional con Mafalda, publicada originalmente –entre 1964 y 1973– en las revistas Primera Plana, Siete Días y en el diario El Mundo. Durante 55 años trabajó con de la Flor, al punto que a su muerte –30 de septiembre de 2020– fue heredera de su obra la sobrina de su esposa, Julieta Colombo, colaboradora en su trabajo como historietista, quien aseguraba la continuidad en esa relación.

Julieta Colombo, falleció el 8 de mayo de 2023, de allí que la obra pasó a manos de los sobrinos directos: Alfredo, Guillermo y Diego Lavado. Según informó Ediciones de la Flor, fueron ellos quienes tomaron la decisión de cambiar de editorial. ¿Y a qué editorial llevaron a Mafalda? La empresa multinacional Penguin Random House (PRH). Los nuevos herederos adujeron que la presencia de los libros de Quino, tanto en América Latina como fuera de Buenos Aires, resultaba deficiente, que De la Flor no tenía posibilidades de satisfacer la demanda.

Así, a partir de agosto, la obra de Quino será editada y distribuida en Argentina por Su-damericana. Si bien el anuncio de Ediciones de la Flor es reciente, la desvinculación se remonta al año pasado, cuando el sello Lumen, también de PRH, edita y distribuye Mafalda en América Latina, como lo viene haciendo en España desde hace 40 años.

Diego Lavado, entrevistado por el diario La Nación, afirmó: “Asumimos la gestión con mis hermanos: Guille, como músico en Chile, sigue toda la parte artística, tan importante; Alfredo, en San Rafael, como contador, se encarga de todo lo impositivo; y yo, como abogado, de todo lo legal y editorial. De hecho, me mudé a España porque no paramos de recibir solicitudes. Es una locura todo lo que estamos viviendo; no podemos creer cómo Julieta se encargaba de todo”.

También trascendió que se publica una traducción de Mafalda al ruso, así como que Elsewhere Editions (EE.UU.) presentó el pasado 10 de junio cinco volúmenes traducidos al inglés. Y hay más: el mismo Diego Lavado está involucrado en la producción de la serie animada sobre Mafalda. Con producción de Netflix y dirigida por Juan José Campanella, tendrá tres temporadas a estrenar en 2026. En declaraciones a radio Nihuil, Mendoza, el mismo Diego Lavado agregó: “Se respetará todo lo que Quino dispuso siempre sobre su obra, de la cual fue siempre muy cuidadoso y celoso”.

1982. Historieta de Quino. Primer cuadro: la dueña de casa y la empleada doméstica en un living desordenado, sucio, en la pared el Guernica de Picasso. Segundo cuadro: living limpio y ordenado, la dueña de casa queda sorprendida, el Guernica también luce un nuevo orden, nada queda del cubismo. Que el triángulo de herederos tenga en cuenta esta metáfora.