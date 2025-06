Martín Ticinese, CEO de Quilmes: “No te enamores de la solución, enamorate del problema”

"Siempre trato de no enamorarme de la solución, sino del problema. Eso te obliga a revisar, a aprender, a mejorar. Creo que cuando creés que sos curioso, dejás de serlo", admite sincero Martín Ticinese, el CEO de Quilmes al referirse a cómo va construyendo su liderazgo en una empresa con más de 5000 empleados directos y 90.000 colaboradores indirectos. Y el diálogo se va adentrando en sus 25 años de trayectoria en una firma que es sinónimo de identidad local, en la que tuvo la posibilidad de participar en eventos decisivos para la firma como la creación del Quilmes Rock, uno de los eventos musicales icónicos del país que este año volvió a los escenarios.

Ticinese no descansa. Sus colaboradores cuentan que le gusta entrar en los locales donde se vende la marca y preguntar cómo viene el negocio, o bien leer las redes sociales e interactuar con los clientes. Uno lo percibe atento, alerta y muy accesible. Pero por sobre todas las cosas, un enamorado de su trabajo. "La pasión es central. Cuando lo que hacés te gusta, lo vivís como parte de vos, no como una carga”, comenta en el nuevo episodio de CEO Talks, el espacio que PERFIL desarrolló con VISA para conocer más sobre el día a día de los principales líderes empresarios del país.

Quilmes Rock, uno de los puntos emblemáticos en la carrera de Martín Ticinese dentro de la compañía cervecera.

En esta oportunidad, Ticinese repasó sus 25 años en Quilmes y analizó cómo construye el liderazgo a través del esfuerzo y la visión a largo plazo, sin dejar de lado el rol fundamental que tuvieron algunos mentores a lo largo de su trayectoria. Y, desde sus inicios en marketing hasta su rol actual como presidente, destacó cómo las decisiones estratégicas y personales lo moldearon profesionalmente dentro de una de las compañías más emblemáticas del país.

Las 10 mejores frases sobre el liderazgo de Martín Ticinese, CEO de Quilmes

Sin dudas, Ticinese se enmarca dentro de los líderes empresarios más cercanos a sus grupos y lejos de los tradicionales presidentes de empresas, alejados en sus despachos. Pero para describirlo mejor, bien vale esta selección de frases en las que se refirió al liderazgo, el tema convocante del encuentro.

“Creo mucho en las habilidades más blandas del liderazgo.”

“Trato de formar equipos los más diferentes a mí. Tener equipos iguales a uno termina teniendo peor rendimiento.”

“La base de los equipos de alto rendimiento es la confianza. Cuando veo una grieta ahí, trato de corregirla rápido.”

“No creo en enamorarse de la solución, sino del problema.”

“Solo es imposible. La mirada de colaboración es central.”

“Todo lo que hoy soy y hago se lo debo muchísimo a la gente con la que trabajé.”

“Cuando creas en algo y tengas una ambición, perseguíla con consistencia y buenos equipos. Todo se va a dar.”

“La pasión es central. Cuando lo que hacés te gusta, lo vivís como parte de vos, no como una carga.”

“Me gusta formar equipos con diversidad de pensamiento, y con capacidad de comunicación y colaboración.”

“Hay que tener la humildad de saber que no tenés todas las respuestas y salir a buscarlas.”

Un poco de la trayectoria de Martín Ticinese, en Quilmes

"Todavía me acuerdo ese primer día en el que llegué a la compañía. En aquel momento trabajábamos en Quilmes, donde está nuestra cervecería desde 1890. Me invitaron al parque y ahí estaba el que era CEO en ese momento, Néstor del Campo. Siempre uno entra con muchos sueños, mucha ambición, mucha curiosidad de poder arrancar y avanzar. Y hoy estar en ese lugar, para mí, es espectacular", recuerda Ticinese.

A medida que se adentra en el relato asegura que siempre le gustó ser parte de la comunicación y de la relación con el consumidor.

"Empecé en el área de marketing a cargo de la marca Quilmes y en aquel momento tenía una región del país, ni siquiera toda la marca para toda Argentina", recuerda. “Y hoy, 25 años después, veo cosas espectaculares como el primer Quilmes Rock que hicimos en 2003. Este año lo volvimos a hacerlo después de más de 20 años. Entonces ver cómo las cosas que uno hizo, evolucionan y cambian en buena dirección, es espectacular", completa.

Martín Ticinese posó frente al fragmento del Muro de Berlín que se encuentra en la recepción de Editorial PERFIL.

Perfil. - ¿Identificas algunos hitos que marcaron tu trayectoria dentro de la empresa?

Martín Ticinese: - El primer gran cambio fue cuando pasé de manejar la marca Quilmes a ser gerente general de Chile. Fue un salto fuerte: de marketing a manejar una unidad de negocio. Después volví a la Argentina y me hice cargo del negocio de no alcohólicos —hoy somos embotelladores de Pepsi en Argentina y Uruguay—. Y más tarde estuve en Paraguay, Chile y Uruguay. Todo ese recorrido me preparó para el rol actual.

- ¿Qué aprendiste de tus jefes y mentores en estos años?

- Muchísimo. Jorge Mastroizzi, en Molinos, tenía una sensibilidad por el consumidor única. Y Néstor del Campo, que era CEO de Quilmes cuando entré, fue mi primer referente en la compañía. Aprendí de ellos a hacerme las preguntas más simples primero. En general, creo que tener buenos jefes que te guían y equipos sólidos marca una diferencia enorme.

- ¿Qué buscás a la hora de formar equipos de trabajo?

- Trato de formar equipos los más diferentes a mí. Creo que cuando todos piensan igual, el rendimiento baja. Valoro muchísimo la diversidad, la comunicación, la colaboración y las habilidades blandas. El talento técnico es importante, pero la parte humana es clave para liderar.

- ¿Cuáles son tus valores innegociables en el trabajo?

- La transparencia. Cuando veo falta de confianza en un equipo, actúo rápido. También creo que hay que revalorizar el esfuerzo: todo lo que logré fue con mucho trabajo, y es importante recuperar el orgullo por eso.

- ¿Cómo combinás tu vida personal con un rol tan demandante?

- Para mí no se trata de balance, sino de articulación. Me gusta lo que hago, y estoy conectado casi todo el tiempo, pero desde la pasión. Voy a la cancha, paso por un punto de venta, observo, me involucro. Y claro, también hay momentos que reservo para mi familia.

- ¿Qué habilidades sentís que más te definen como líder?

- La curiosidad y la capacidad de escuchar. Siempre trato de no enamorarme de la solución, sino del problema. Eso te obliga a revisar, a aprender, a mejorar. Creo que cuando creés que sos curioso, dejás de serlo. Hay que entrenarlo todos los días.

- ¿Qué te queda por hacer en Quilmes? ¿Cuál es tu ambición hacia el futuro?

- Seguir entendiendo al consumidor argentino, que cambia todo el tiempo. Y sobre todo, construir una empresa que pueda durar otros 100 años más en el país. Quilmes nació en 1890 y es parte de nuestra identidad. Esa responsabilidad la tenemos muy presente.

Martín Ticinese contagia entusiasmo cuando habla. En la entrevista que les compartimos completa en esta nota evoca tiempos duros, el de los comienzos, pero revaloriza "con orgullo" el esfuerzo que le costó llegar al lugar que ocupa hoy. Y augura que aún tiene mucho por hacer en la maca.

"El mayor desafío es entender al consumidor argentino en tiempos de cambio”, concluye Ticinese y admite que en coyunturas volátiles se impone la necesidad de seguir reinventando la cercanía con clientes y consumidores. Con foco en la innovación y la curiosidad permanente, mantiene firme la idea de sostener a la empresa alineada con las nuevas demandas del mercado. Y trabaja para asegurar su legado en el largo plazo.

