El consumo en los hogares de Argentina comenzó a mostrar signos de recuperación desde el primer bimestre de este año con datos que mejoran mes a mes, aunque no todos los sectores sociales reflejan la misma dinámica, porque en los hogares bajos no sólo no se ve mejora, sino que se profundiza la crisis de los bolsillos. Así lo mostró un nuevo relevamiento de Kantar, que con su división Worldpanel releva el consumo de unos 5300 hogares de la Argentina, lo que compone una muestra representativa y federal de los más de 15 millones de hogares que estimó el INDEC en su último censo nacional.

Se profundiza la caída de consumo en los hogares de NSE bajo superior e inferior.

Esteban Cagnoli, Managing director Argentina de Worldpanel Division, presentó los datos más interesantes de las últimas mediciones a la prensa y dio cuenta de que, tras la caída del 4.3% en el consumo en los hogares que midieron en 2024, este 2025 cerraría con un número positivo que podría estar en un rango intermedio entre 0,3% y 3%; aunque según su experiencia proyectó esa mejora en un 2% para el consumo dentro de los hogares.

Consumo fragmentado pero con expectativa positiva para lo que viene en 2025

Respecto al nivel socioeconómico y de qué manera ven el repunte del consumo, Cagnoli señaló que ven "un crecimiento relevante en los sectores de altos y medios ingresos, pero que todavía no está llegando a los sectores bajos. En la parte superior estamos hablando de hogares más formalizados, con sueldos más formalizados, bancarizados y con acceso al crédito que empieza a moverse, entre otras características", resaltó.

Llegado a este punto, se refirió a la "fragmentación" que ven en términos de consumo en esta incipiente recuperación que por el momento sólo se aprecia en los niveles medios y altos.

De todos modos, también aseguró que los hogares en general tienen una mirada positiva hacia el futuro. "En esta primera fase, los productos crecen en penetración, es decir que los hogares habían abandonado el consumo de ciertas categorías y ahora empiezan a volver a consumirlos o a incorporarlos en su compra. Y más recientemente, lo veíamos en abril específicamente, se ilumina también una mejora en la compra por acto. Es decir que no sólo empiezan a incorporar categorías que no incorporaban, sino que empiezan a aumentar algo el volumen de su compra, de su carrito, hacer crecer el carro de compra", comentó.

Paralelamente, refirió que las primeras marcas vuelven a mostrar crecimiento luego de un 2024 de retracción, al tiempo que las marcas más baratas siguen traccionando fuerte. En cuanto a los canales de venta, afirmó que "almacenes está creciendo, y es un motor importante de las marcas del Tier-3, es decir las más baratas".

"De las 87 categorías de productos que relevamos entre las que se encuentran alimentos, bebidas con y sin alcohol, lácteos y productos para el cuidado personal y del hogar, 61% mostraron signos de mejora desde el primer bimestre", señaló Cagnoli y en la curva de productos con mayor reactivación la filmina mostró tratamientos capilares, enjuagues bucales y yogur descremado. Al respecto, Cagnoli reconoció que es posible que las categorías que hoy muestren mejor performances sean las que más hayan caída el año anterior. Pero en lo que si fue categórico como dato importante de la reactivación fue una mejora en la penetración (porcentaje de hogares que compran un producto). "En 2024 veíamos que los hogares abandonaban categorías. Ahora vemos que vuelven a comprar productos de consumo masivo que habían abandonado".

El consumo en los hogares sigue con la gran mayoría de las categorías por debajo de 2024

Ahora bien, Cagnoli también refirió que muy pocas categorías crecieron más que un año atrás (14%), mientras que un 26% de las categorías está en niveles similares mientras que el 60% sigue por debajo todavía del consumo en 2024.

"Del total de la canasta con 87 categorías de productos, en la comparación de un año contra otro cayó 4,3% (febrero 2025 vs febrero 2024) pero en el corto plazo se ve la leve recuperación"; señaló Cagnoli. Al tiempo que reconoció que el año pasado "todas las categorías cayeron, mientras que ahora todas las familias de productos muestran reactivación, excepto bebidas con alcohol".

El especialista reconoció que las bebidas con alcohol muestran un comportamiento particular. Mientras que en 2024 su consumo en los hogares cayó algo más de 11%; este año no sólo no logra mejorar, sino que profundiza su caída superando el 18%. En cuanto a los factores que estarían generando esta peor performance, Cagnoli refirió la tendencia global a un menor consumo de alcohol, entre otros.

Marcas: cuáles son las que crecen en el consumo en los hogares en 2025

"El año pasado las únicas marcas que crecían eran las marcas del Tier-3 (las más baratas), pero este comienzo de año, el crecimiento que estamos teniendo las sigue mostrando bien fuertes. Lo interesante es que estamos viendo que vuelven a crecer las marcas del Tier-1, o sea las primeras marcas", señaló el especialista.

Ahora bien, al explicar a qué corresponde cada marca, señaló que utilizan una metodología que registra como marcas del Tier-1 aquellas que cuestan un 120% por encima del promedio, las del Tier-.2 son las que cuestan un 80% por encima del promedio y las del Tier-3 (cuestan 80% del precio promedio) son las mas baratas y justamente las que más crecieron en 2024 y que siguen en auge, sin embargo, no son las más representativas de la canasta de 87 categorías que mide Kantar.

"El 32% de toda la canasta está compuesta por marcas del Tier-1, es decir que el gasto pasa por esas marcas, o sea, tienen un peso importante, mientras que las marcas del Tier-3 son sólo el 19%; es decir que si bien están creciendo más, son más importantes las del Tier-1, y en especial las del Tier-2 que implica el 43% de la canasta, lo que serían las segundas marcas.

En cuanto al tema marcas propias no sigue teniendo un número significativo. En la mirada de Cagnoli, "la Argentina se sigue manteniendo, digamos, como una isla en lo que son las marcas propias, mientras que en otros países hay más desarrollo, acá no tanto, y por ahora no están jugando un rol relevante", aseguró.

Qué mide la muestra de consumo en los hogares de Kantar: metodología

Panel autoadministrado de 5300 hogares total nacional con apertura por regiones

Método de recolección: app a través del smartphone

Hábito de compra para consumo dentro del hogar

Más de 85 categorías relevadas que contemplan alimentos secos, bebidas con y sin alcohol, lácteos, cuidado del hogar y cuidado personal.

Mide el consumo en todos los canales de retails y compra física (almacenes, comercios de cercanía, etc) y también incluye todas las compras online

La muestra tiene representación demográfica

Hace 25 años que se lleva adelante la medición

