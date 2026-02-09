La historia real de Judit Polgár, la gran maestra húngara considerada la mejor ajedrecista de todos los tiempos, volvió a escena global con el estreno en Netflix del documental La Reina del Ajedrez el pasado viernes 6 de febrero. La producción recorre su trayectoria completa y expone cómo logró desafiar un sistema dominado por hombres, derribar estereotipos y alcanzar la élite mundial del ajedrez.

El estreno se produce en un contexto marcado por el recuerdo de Gambito de Dama, la exitosa miniserie de Netflix de 2020 que narró una historia ficticia sobre Beth Harmon, una prodigio interpretada por Anya Taylor-Joy. En la vida real, la figura que más se aproxima a ese recorrido es Judit Polgár, cuya carrera estuvo marcada por decisiones radicales, enfrentamientos históricos y logros sin precedentes.

Según Tudum, el documental sigue la misión de Polgár de convertirse en la mejor ajedrecista de su generación y demostrar que las mujeres podían competir de igual a igual con los campeones masculinos. En ese camino, derrotó a algunos de los jugadores más influyentes de la historia y abrió una puerta que hasta entonces permanecía cerrada.

Con el estreno de La Reina del Ajedrez, Netflix presenta a una audiencia global la historia completa de una figura clave del deporte mental, desde su infancia en Budapest hasta su retiro, pasando por las polémicas, las victorias y las tensiones personales que marcaron su carrera.

Una infancia diseñada para el ajedrez y el origen de una prodigio

Judit Polgár nació el 23 de julio de 1976 en Budapest, hija de László y Klára Polgár. Su acercamiento al ajedrez no fue casual ni espontáneo: respondió a una decisión pedagógica deliberada. Su padre, László, psicólogo educativo, estaba convencido de que cualquier niño podía alcanzar logros extraordinarios si era formado desde temprano en un área específica.

Bajo esa convicción, László educó en su casa a Judit y a sus hermanas mayores, Susan y Sofía, con el ajedrez como eje central del aprendizaje. El método rompía con los modelos tradicionales y rápidamente llamó la atención tanto dentro como fuera de Hungría.

“Claro, no crecí en una familia normal. Desde muy pequeña supe que éramos una familia muy extraña desde fuera”, declaró Judit a Chess.com. “Cuando iba a practicar algún deporte y hablaba con otros niños de mi edad, siempre me miraban como si fuera alguien especial. Tenían mucha curiosidad por saber qué clase de criatura era, pues no iba a la escuela y, en cambio, viajaba por el mundo para jugar al ajedrez”.

La estrategia familiar también generó resistencia institucional. Las hermanas Polgár se enfrentaron a la oposición del gobierno húngaro y de la federación de ajedrez, ya que László insistía en que compitieran contra jugadores masculinos. Según Judit, incluso llegaron a revocarles el pasaporte para impedir que viajaran a torneos internacionales.

Judit Polgár se convirtió en Gran Maestra del Ajedrez a los 15 años.

Pese a esos obstáculos, las tres hermanas lograron consolidarse como jugadoras exitosas. Sin embargo, Judit se destacó rápidamente como un talento excepcional, capaz de competir al más alto nivel desde edades muy tempranas.

A los 12 años, ya figuraba entre los cien mejores jugadores del mundo, según el Salón Mundial de la Fama del Ajedrez. Tres años más tarde, a los 15 años y 4 meses, hizo historia al convertirse en la gran maestra más joven de todos los tiempos, superando el récord que había pertenecido a Bobby Fischer durante más de tres décadas.

Kasparov, el sexismo explícito y una carrera que cambió el juego

A lo largo de su carrera, Judit Polgár derrotó a 11 campeones mundiales, tanto en ajedrez clásico como rápido. El documental pone especial énfasis en su relación con Garry Kasparov, considerado por muchos el mejor jugador de la historia y una figura central en su recorrido.

El primer enfrentamiento entre ambos, en Linares, España, terminó envuelto en controversia. Según The Guardian, Kasparov realizó una jugada cuestionada, pero el árbitro determinó que era válida y el ruso se quedó con la victoria. En ese período, Kasparov también era conocido por sus comentarios despectivos sobre las mujeres y había llegado a definir a Polgár como una “marioneta de circo”.

La revancha llegó en 2002, durante el denominado “partido del nuevo siglo”, que enfrentó a jugadores rusos contra representantes del resto del mundo. Tras 42 movimientos, Kasparov reconoció la derrota y abandonó la mesa antes de que finalizara la partida. Polgár calificó ese momento como “uno de los momentos más memorables de mi carrera”.

El documental también recupera declaraciones históricas que reflejan el clima de época. En imágenes de archivo, el campeón Bobby Fischer afirma: “Son pésimas ajedrecistas. Supongo que simplemente no son tan inteligentes”. Frente a ese contexto, Polgár fue clara: “Esta idea tan loca, mis hermanas y yo queríamos cambiarla de alguna manera”.

Rory Kennedy, directora del filme, explicó su interés en la historia en una entrevista con People: “Como cineasta, siempre me pregunto: ‘¿Cuál es la historia aquí?’”. Y agregó: “Esta mujer entra en estas salas una y otra vez, y todos quieren que pierda, y ella sigue ganando”.

El retiro, la vida personal y un legado que sigue en expansión

Tras más de una década en la élite, Judit Polgár se consolidó como la mejor jugadora del mundo durante 26 años consecutivos, un récord que fue reconocido en marzo de 2015 por el Libro Guinness de los Récords Mundiales. En agosto de 2014, anunció su retiro del ajedrez competitivo.

Judit Polgár se retiró en 2014 y desde entonces se dedica a enseñar ajedrez.

Según The New York Times, su última competencia fue la Olimpiada de Ajedrez de Tromsø, en Noruega, donde integró el equipo húngaro que obtuvo la medalla de plata, el mejor resultado del país en ese torneo en 12 años.

Lejos de las competencias, Polgár continuó vinculada al ajedrez como comentarista internacional y autora de una trilogía de libros dentro de su serie “Enseñando Ajedrez”, en la que comparte “secretos de entrenamiento, lecciones de vida y la mentalidad que forjó su carrera”.

En el plano personal, está casada desde el año 2000 con Gusztav Font, cirujano veterinario, y es madre de dos hijos: Oliver, nacido en 2004, y Hanna, nacida en 2006. En una entrevista de 2012 con The Independent, habló sobre las exigencias de su carrera y respondió a un comentario de Kasparov sobre la maternidad.

“Eso no estuvo bien; no quieres que tus bebés sufran emocionalmente. Pero lo hice”, explicó Polgár. “En fin, esto no es solo un problema de mujeres, como imagina Kasparov. No me digas que si un hombre quiere ser un buen padre, eso no afecta su trabajo. Mi esposo me apoya mucho; probablemente ascendería en su campo si no lo hiciera. Y esa relación entre los sexos se está volviendo más aceptable”.

Actualmente, Polgár impulsa programas educativos a través del Método Judit Polgár y su fundación, con presencia en más de 50 países, orientados al desarrollo cognitivo infantil y a combatir el sexismo en el deporte. “Mi vida fue muy especial”, reflexiona. “No fue la típica historia de una chica… experimentar todas esas culturas fue algo increíble”.

