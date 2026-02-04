La franquicia cinematográfica Enola Holmes, basada en la serie de novelas de Nancy Springer, continúa en Netflix con una tercera película que cierra su rodaje y se prepara para un lanzamiento previsto para mediados de 2026 en la plataforma de streaming.

Millie Bobby Brown, quien interpreta a Enola Holmes, regresa no solo como protagonista sino también como productora en Enola Holmes 3, con Philip Barantini como director y Jack Thorne —guionista de las dos películas anteriores— encargado del libreto, manteniendo la continuidad creativa de la saga.

La trama oficial publicada por Netflix describe la nueva aventura de Enola: “La aventura persigue a la detective Enola Holmes hasta Malta, donde los sueños personales y profesionales colisionan en un caso más enredado y traicionero que cualquiera al que se haya enfrentado antes”, aunque aún no se conocen detalles más concretos de ese misterio.

El rodaje de la tercera película comenzó el 10 de abril de 2025 y abarcó locaciones en el Reino Unido, particularmente en Shepperton Studios, antes de trasladarse a Malta, donde se filmó durante más de un mes en lugares como Valletta, Mdina, Mellieħa y Attard, entre otros.

Según informaron autoridades locales y directivos de producción, la elección de Malta como escenario fue vista como un impulso a la industria cinematográfica de la isla. El Ministro de Cultura de Malta, Owen Bonnici, dijo: “Estamos orgullosos de que Malta haya mostrado una vez más sus habilidades y versatilidad como centro de creatividad y talento”, destacando el impacto económico y artístico de la filmación.

El reparto principal de Enola Holmes 3 incluye a actores que regresan de las entregas previas: Millie Bobby Brown como Enola, Henry Cavill como Sherlock Holmes, Louis Partridge como Tewkesbury, Himesh Patel como Dr. Watson, Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes y Sharon Duncan-Brewster como Mira Troy/Moriarty, consolidando una vez más al elenco central de la saga.

La película cerró oficialmente su rodaje a finales de junio de 2025, con Brown anunciando el 27 de ese mes que la producción había terminado y que entraba en la fase de posproducción de cara a su estreno.

Aunque Netflix aún no ha confirmado una fecha exacta de estreno, las fuentes disponibles estiman que Enola Holmes 3 llegará a la plataforma a mediados de 2026, siguiendo el patrón de lanzamiento de las películas anteriores y el calendario de producción actual.