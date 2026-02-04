La historia real de Lucy Letby, la enfermera neonatal británica condenada por el asesinato de bebés, volvió a ocupar la atención internacional tras el estreno del documental La investigación sobre Lucy Letby en Netflix este miércoles. El caso, considerado uno de los episodios criminales más graves de la historia reciente del Reino Unido, se desarrolla en el ámbito de un hospital público y atraviesa un debate médico y legal que aún continúa abierto.

Letby fue declarada culpable de asesinar a siete bebés e intentar asesinar a otros siete mientras trabajaba en la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester, en Inglaterra, entre junio de 2015 y junio de 2016. Por esos hechos recibió 15 condenas de cadena perpetua, la pena más severa del sistema penal británico, que implica que no podrá recuperar la libertad salvo en “circunstancias excepcionales y compasivas”, según establece el sitio oficial del gobierno del Reino Unido.

El documental, producido por la cadena de televisión ITN y dirigido por Dominic Sivyer, incorpora imágenes inéditas del arresto y los interrogatorios policiales, además de testimonios exclusivos de investigadores, especialistas médicos y familiares de las víctimas. Entre los materiales más sensibles se incluye una entrevista anónima con el padre de uno de los bebés, quien nunca había hablado públicamente.

Aunque la condena está firme, el caso sigue generando controversia. Mientras las familias de las víctimas sostienen la validez del fallo, el equipo legal de Letby impulsa revisiones médicas y judiciales bajo la hipótesis de un posible error judicial. A esto se suma una investigación pública independiente, encabezada por la jueza Thirlwall, cuyo informe final fue postergado y aún no tiene fecha definitiva de publicación.

Qué muestra el documental de Netflix y por qué reabre el debate

La investigación sobre Lucy Letby tiene una duración de 90 minutos y propone un abordaje integral del caso. Según el resumen oficial de ITN, el documental “examina el caso de Letby, la enfermera neonatal condenada por crímenes inimaginables: el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de siete más. Su juicio conmovió a Gran Bretaña, y su condena ha dividido la opinión pública”.

La producción incluye “imágenes inéditas y acceso exclusivo e inigualable a las personas clave de la historia: los detectives que construyeron el caso, una familia en busca de respuestas, los especialistas del hospital que inicialmente dieron la alarma, y los abogados y expertos médicos que cuestionan las pruebas, ofreciendo una visión integral de uno de los crímenes más notorios de Gran Bretaña”.

Dominic Sivyer explicó el enfoque del proyecto con una advertencia ética explícita: "Este fue un proyecto excepcional y exigente, marcado por una gran responsabilidad creativa y ética. Nuestro objetivo era crear una representación impactante y emotiva de los acontecimientos que rodearon el caso".

Uno de los ejes centrales del documental que llegó a Netflix es la inclusión del trabajo de un panel médico independiente conformado por 14 especialistas internacionales, convocados por la defensa de Letby. Ese grupo revisó las historias clínicas y las pruebas médicas utilizadas en el juicio, y sus conclusiones contradicen de manera directa la hipótesis de homicidio sostenida por la fiscalía.

El panel fue impulsado por el Dr. Shoo Lee, neonatólogo canadiense, luego de descubrir que un artículo académico suyo de 1989 había sido utilizado por la fiscalía para sostener que algunos bebés murieron por embolias gaseosas provocadas de forma intencional. Lee denunció que su investigación fue malinterpretada y publicó una actualización descartando la relación entre ciertas marcas cutáneas y ese tipo de embolias.

Tras la revisión, el grupo sostuvo que creía que “todas las víctimas de Letby murieron por causas naturales o por mala atención médica”. En una conferencia de prensa, el Dr. Lee afirmó: “No existían pruebas médicas que respaldaran la existencia de una mala conducta que causara la muerte o las lesiones”. Según detalló The Guardian, el panel trabajó bajo el acuerdo de que sus conclusiones se harían públicas “independientemente de si favorecían a Letby”.

Estas conclusiones ya fueron elevadas a la Comisión de Revisión de Casos Penales, aunque los abogados de las familias de las víctimas rechazaron el informe y lo calificaron como “lleno de agujeros analíticos” y una “repetición” de los argumentos de la defensa durante el juicio.

Los crímenes, el juicio y la situación actual de Lucy Letby

Lucy Letby nació en enero de 1990 en Hereford, Inglaterra, y fue hija única. Personas de su entorno la describieron como reservada y enfocada desde joven en su carrera. Una amiga, Jade Thomas, dijo a The Times: “Ella definitivamente estaba centrada y orientada a su carrera desde muy joven, pero si hubiera habido una oportunidad de salir con alguien, no creo que la hubiera rechazado porque quería establecerse y tener un esposo e hijos propios”.

Tras formarse como enfermera en la Universidad de Chester, comenzó a trabajar en el Hospital Countess of Chester en 2011. A partir de 2015, se registró un aumento inusual de muertes y colapsos inexplicables de recién nacidos. La fiscalía sostuvo que Letby estuvo presente en todos los incidentes, según los registros de personal del hospital.

En 2016 fue retirada de la unidad neonatal y reasignada a tareas administrativas. En mayo de 2017, los directivos del hospital dieron aviso a la policía. Tras una investigación de más de un año, Letby fue arrestada en julio de 2018, liberada bajo fianza y detenida nuevamente en 2019 y 2020, cuando finalmente se consolidaron los cargos.

El juicio comenzó en octubre de 2022 en el Tribunal de la Corona de Manchester y se extendió durante meses. Los fiscales describieron distintos métodos de ataque, como la inyección de aire o insulina, la sobrealimentación con leche y la manipulación de tubos de respiración. Durante el proceso, el fiscal Nick Johnson KC afirmó: “Era, después de todo, una de sus formas favoritas de matar”.

Entre las pruebas más controvertidas estuvieron notas manuscritas encontradas en su casa, con frases como “¡Soy malvada! ¡Hice esto!” y “Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos”. La defensa sostuvo que esos escritos eran expresión de angustia extrema. Según The Guardian, los abogados argumentaron que se trataba de “la angustia de una joven, llena de miedo y desesperación”.

Letby declaró su inocencia durante el juicio y aseguró: “Solo hice lo mejor que pude para cuidarlos”, según The Times. Aun así, en agosto de 2023 fue condenada por siete asesinatos y seis intentos de asesinato, y en julio de 2024 recibió una condena adicional tras un nuevo juicio. Sus apelaciones fueron rechazadas.

Actualmente cumple su condena en la prisión de alta seguridad HMP Low Newton, en Durham, Reino Unido. En enero de 2026, la Fiscalía confirmó que no presentará nuevos cargos, pero aclaró: “El anuncio de hoy no afecta ni socava las condenas de Lucy Letby por múltiples asesinatos e intentos de asesinato de bebés prematuros luego de una extensa investigación y dos juicios penales”.

Mientras tanto, se realizarán investigaciones forenses sobre seis de las muertes, inicialmente clasificadas como “naturales” o “desconocidas”, y las familias buscan que se reconozcan como homicidios. En paralelo, la defensa insiste ante la Comisión de Revisión de Casos Penales y Lucy Letby continúa sosteniendo su inocencia.

RB/ff