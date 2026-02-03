“Taboo”: una serie de época que explora la Oscuridad del Imperio Británico

La serie de Netflix “Taboo”, creada por Steven Knight, se desarrolla en una Londres oscura y corrupta, donde la Compañía de las Indias Orientales y la monarquía británica ejercen su poder sobre la sociedad. Delaney, interpretado por el actor Tom Hardy, busca venganza y justicia en un mundo donde la ley y la moralidad son flexibles. James Delaney regresa a la capital inglesa en 1814 después de pasar 12 años en África, con 14 diamantes robados y un misterioso pasado.

La trama explora temas como el colonialismo, la esclavitud y la opresión, y presenta un retrato crudo y realista de la Inglaterra del siglo XIX. El elenco está compuesto por Oona Chaplin, Jonathan Pryce y Jessie Buckley y, una actuación sobresaliente de Hardy.

La serie “Taboo” ha sido elogiada por su ambientación, su guion y las actuaciones, una historia ideada por el guionista ponderado Steven Knight. En este sentido, ha sido comparada con otras series de época como “Peaky Blinders”.

A pesar de su estreno en 2017, ha ganado un nuevo público en el famoso sitio de streaming y muchos la consideran como “una de las mejores de la plataforma”. Por qué.

Por qué “Taboo” es considerada como una de las mejores series de Netflix

“Taboo” es considerada una de las mejores series de Netflix debido a su narrativa oscura y compleja, creando un ambiente sombrío que se ajusta perfectamente a la historia. Su guion, que es una adaptación de la novela escrita por Walter Tevis, y por su capacidad para mantener enganchado al espectador.

James Delaney, personaje principal

Fue incluida dentro de varias listas por su impacto y reconocimiento en la industria del entretenimiento.

Aunque la segunda temporada ya ha sido escrita, su rodaje depende del actor principal del elenco, Tom Hardy. Los fanáticos de la serie esperan ansiosamente sobre la continuación de la historia de James Delaney y su lucha por la justicia en un mundo corrompido.

