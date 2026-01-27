“La excavación”, la película de época británica que se puede ver en Netflix y está basada en hechos reales

La película de época británica “La excavación” fusiona historia, relaciones humanas y drama en el contexto histórico previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuya trama de Netflix está basada en la novela escrita por el autor y periodista norteamericano, John Preston en 2007.

La protagonista principal de la historia, Edith Pretty, una mujer que ha quedado viuda de un militar y tiene dentro de su cabeza un presentimiento sobre una posible desconcertante excavación dentro del territorio en el que se encuentra emplazada su casa.

Peaky Blinders: The Immortal Man, el regreso de Tommy Shelby a Netflix y la leyenda que se resiste a morir

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La producción cinematográfica se caracteriza por su tono reflexivo, la química entre los protagonistas y la recreación del ambiente pre guerra la convierten en “indispensable” a los ojos de los críticos para los amantes del género.

El filme fue nominado a los Premios de Cine de la Academia Británica, como mejor película inglesa y la crítica destacó la “fidelidad histórica del diseño de producción” y la “música evocadora”.

El reparto está conformado por figuras como Ralph Fiennes en la piel de Basil Brown y Carey Mulligan en el papel de la viuda, Edith Pretty. El resto del elenco está compuesto por Lily James (Peggy Piggot), Johnny Flynn (Rory Lomax), Ben Chaplin (Stuart Piggot), Archie Barnes (Robert Pretty), Monica Dolan (May Brown) y Ken Stott quien encarna Charles Phillips.

En el año 1938, mientras Europa se alistaba para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar en suelo británico un descubrimiento determinante para entender una época pasada, al que se denominó como “uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX” en el Reino Unido. Es la historia que se encuentra representada en "La excavación", una película de Simon Stone estrenada en Netflix.

Netflix y el regreso del romance: “Gente que conocemos en vacaciones”, la comedia romántica que marca el verano 2026

Director de “La excavación”, Simon Stone: “La película es una pieza de época”

El director de cine australiano destacó que “la película es una pieza de época, pero los sentimientos atemporales que encierra, están perfectamente adaptados a este era moderna”, en declaraciones a la web de ficción popular Fresh Fiction.

"La excavación"

Basada en la novela de 2007 escrita por John Preston (sobrino de Peggy Piggot, uno de los personajes de la historia), retrata la relación entre la terrateniente Edith Pretty (Mulligan) y el arqueólogo Basil Brown (Fiennes), quienes impulsaron la célebre excavación de Sutton Hoo.

El Agente Nocturno, temporada 3: por qué Netflix vuelve a apostar al thriller de espionaje de consumo rápido

La tensión de la película “La excavación” está enfocado en el descubrimiento de los restos de un barco de madera de más de 24 metros de longitud, que contenía un inmenso cargamento de ajuares funerarios de cientos de años de antigüedad y, fueron desenterrados intactos.

PM