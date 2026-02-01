El policial argentino atraviesa una etapa de madurez narrativa y El tiempo de las moscas es una prueba contundente de ese momento. La miniserie, disponible en Netflix e inspirada en el universo literario de Claudia Piñeiro, propone un thriller oscuro y sostenido que se aleja de los golpes de efecto fáciles para construir tensión desde los vínculos, los silencios y las decisiones morales de sus personajes.

La historia se centra en dos mujeres atravesadas por el delito, el pasado y la necesidad de supervivencia. Lejos de los estereotipos clásicos del género, la serie apuesta por protagonistas complejas, contradictorias y profundamente humanas.

Esa elección narrativa no solo renueva el policial local, sino que también dialoga con una tradición literaria y audiovisual que pone el foco en los conflictos internos más que en la acción constante.

Uno de los grandes aciertos de El tiempo de las moscas es su atmósfera. La puesta en escena, sobria y opresiva, acompaña el clima de sospecha permanente que atraviesa cada episodio.

La ciudad funciona como un personaje más: hostil, indiferente y cargada de secretos, en sintonía con el tono realista que caracteriza a la obra de Piñeiro.

El guion, fiel al espíritu de las novelas pero adaptado con inteligencia al lenguaje audiovisual, dosifica la información y evita subrayados innecesarios. El suspenso se construye de manera progresiva, apoyado en diálogos precisos y actuaciones contenidas que sostienen la verosimilitud del relato.

Desde su estreno en Netflix a comienzos de año, la miniserie logró cautivar a la audiencia hispanohablante y generar conversación, tanto por su calidad técnica como por su mirada crítica sobre el poder, la violencia y la justicia. En un catálogo dominado por producciones internacionales, El tiempo de las moscas se destaca por reafirmar que el thriller argentino tiene voz propia.

Con esta producción, Netflix vuelve a poner en primer plano a la ficción nacional y confirma que el suspenso hecho en Argentina puede competir, y destacarse, en la escena global.