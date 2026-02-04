La serie El abogado del Lincoln se basa en las novelas de Michael Connelly y se ha consolidado como una de las piezas destacadas del catálogo de Netflix desde su debut en 2022, con Manuel García-Rulfo interpretando al abogado defensor Mickey Haller.

Netflix confirmó que la cuarta temporada de la adaptación televisiva —basada en el libro The Law of Innocence (2020), el sexto de la saga— se estrenará globalmente el 5 de febrero de 2026 con 10 episodios completos disponibles desde el lanzamiento.

El giro narrativo más notable de la T4 es que, por primera vez en la serie, Mickey Haller deja de ser el abogado que defiende a otros y se convierte él mismo en el acusado de un crimen.

En la sinopsis oficial de Netflix se indica que “Mickey Haller enfrenta su caso más difícil hasta el momento mientras él y su equipo trabajan incansablemente para demostrar su inocencia en el asesinato de un excliente, Sam Scales”, lo que obliga al protagonista a enfrentarse no solo a la Fiscalía y al FBI, sino también “a los fantasmas de su propio pasado”.

Este cambio de roles representa un punto de inflexión dramático en la narrativa, alejando al personaje de su habitual rol de defensor profesional para explorar su vulnerabilidad personal ante un sistema legal que él mismo ha utilizado durante años.

En cuanto al elenco, la temporada 4 mantiene a los personajes recurrentes que han acompañado a Haller, como Lorna, Izzy y Cisco, y también incluye apariciones de Maggie McPherson, consolidando la cohesión del equipo que intenta probar su inocencia.

La adaptación televisiva sigue la estructura tradicional del drama judicial que ha caracterizado a la serie: casos complejos, testimonios, investigaciones y giros procesales. Aunque aún no existen reseñas críticas amplias publicadas sobre esta temporada, el éxito de las temporadas previas sugiere que la fórmula —centrada en intrigas legales y en la personalidad carismática de Haller— ha funcionado bien para atraer audiencia en una era dominada por el contenido en streaming.

La apuesta por colocar al protagonista como acusado podría interpretarse como una evolución de la fórmula clásica del drama judicial, intensificando el suspense e invirtiendo los roles típicos del género.

Esta decisión narrativa, al tiempo que adapta fielmente uno de los libros más personales de Connelly, pone a prueba la dinámica entre personaje y audiencia al mostrar a Haller no desde la lógica de la defensa legal, sino desde la de quien debe salvarse a sí mismo.

Finalmente, el estreno de esta nueva temporada en Netflix el 5 de febrero de 2026, sin release escalonado de episodios, reafirma la estrategia del servicio de streaming de ofrecer experiencias completas de una sola vez, lo que ha sido un factor clave para mantener la atención de sus suscriptores en un mercado saturado de contenidos seriales.