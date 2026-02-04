Hamnet, la nueva película de drama histórico dirigida por Chloé Zhao, llega a los cines este jueves 5 de febrero como uno de los estrenos más esperados del año y como una de las principales candidatas en la actual temporada de premios. Basada en la exitosa novela homónima de Maggie O’Farrell, la película reconstruye desde la ficción un episodio real y devastador: la muerte de Hamnet, el hijo de William Shakespeare, a los 11 años, durante una epidemia de peste en la Inglaterra del siglo XVI.

Lejos de un retrato biográfico tradicional del célebre dramaturgo, la película desplaza el foco hacia Agnes Hathaway, su esposa, interpretada por Jessie Buckley. A través de su mirada, Hamnet propone una exploración profunda del duelo, de la vida familiar y de los vínculos íntimos que precedieron a la creación de Hamlet, una de las obras más importantes de la historia del teatro.

Con una duración de 2 horas y 5 minutos y un elenco encabezado por Buckley, Paul Mescal y Emily Watson, Hamnet se apoya en una historia que mezcla realidad y fantasía, y que propone llenar los vacíos que la historia dejó abiertos sobre la vida privada de Shakespeare y su familia.

Una historia contada desde Agnes: trama y enfoque narrativo

La trama de Hamnet se centra en Agnes Hathaway, una mujer independiente, intuitiva y profundamente conectada con la naturaleza. En la ficción, Agnes es una joven que elabora remedios con plantas y vive en los márgenes de la comunidad de Stratford-upon-Avon, hasta que conoce a William Shakespeare, un joven preceptor de latín, hijo de un guantero, con quien se casa y forma una familia.

La película sigue la evolución de ese vínculo, atravesado por las tensiones familiares, las ausencias de William durante sus estancias en Londres y, finalmente, por la tragedia que marcará sus vidas: la enfermedad de los hijos gemelos, Judith y Hamnet, contagiados durante una epidemia de peste, y la posterior muerte de Hamnet a los 11 años.

A partir de apenas un puñado de datos históricos comprobados, la historia construye una ficción de época que imagina el duelo desde la perspectiva materna. Agnes se convierte en el eje emocional del relato y en el punto de vista desde el cual se despliega la pérdida, el dolor y la imposibilidad de reparar lo irremediable.

Jessie Buckley interpreta a Agnes Shakespeare en "Hamnet".

Lejos de presentar a Shakespeare como un genio consagrado, la película lo muestra como un hombre atravesado por vínculos y ausencias. En palabras de Paul Mescal: “Para quienes no hayan leído el libro, no se le conoce como William Shakespeare, sino como el marido, o Will. (…) No es consciente de su propio mito porque aún no existe. Es un artista de Stratford que aún no sabe que es artista”.

La narración se organiza en dos grandes movimientos: una primera parte centrada en el enamoramiento, la vida familiar y la construcción del hogar, y una segunda atravesada por la pérdida y el vacío. “Creo que lo que a Chloe le interesaba inicialmente era crear este concepto de dividir la película en dos partes; una en la que se ve a Agnes y Will enamorarse (…) y luego, la segunda parte de la película obviamente va en una dirección totalmente diferente”, explicó Mescal.

En ese desplazamiento, Hamnet encuentra su núcleo: una historia sobre aquello que no dejó registro histórico, pero que pudo haber sido el origen emocional de una de las grandes tragedias de la literatura universal.

Producción, elenco y una película que ya es favorita en premios

Hamnet está dirigida por Chloé Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland, y tiene un guion escrito junto a Maggie O’Farrell, autora de la novela original, con una producción del reconocido Steven Spielberg. Esa articulación entre mirada literaria y enfoque cinematográfico fortalece el lazo con el material de origen, aunque la película construye un lenguaje propio y se despega de una adaptación literal.

El elenco principal está encabezado por Jessie Buckley como Agnes Shakespeare, Paul Mescal como William Shakespeare y Emily Watson como Mary, la madre de William. Completan el reparto Joe Alwyn, Faith Delaney, Jacobi Jupe, Olivia Lynes y un amplio conjunto de actores que encarnan tanto a la familia Shakespeare como a personajes de Hamlet.

La actuación de Buckley es uno de los puntos más destacados del film. “Jessie está increíble en esta película”, sostuvo Mescal, y añadió: “La actuación de Jessie es una actuación que van a estudiar durante mucho tiempo, creo, con ella”. Su interpretación combina fuerza, vulnerabilidad y una expresividad que sostiene el peso emocional de la historia.

La producción sigue la relación de Agnes y William, la muerte de su hijo y el origen íntimo de "Hamlet".

La música original, compuesta por Max Richter, funciona como una capa emocional clave. Con una partitura austera y envolvente, el compositor acompaña la narración sin subrayar, con piezas tituladas Of Agnes, Of Remembrance, Of the Sky y Of the Undiscovered Country, que refuerzan el clima íntimo del relato.

Antes incluso de su estreno comercial en Argentina, Hamnet ya fue reconocida con dos Globos de Oro -Mejor Película Dramática y Mejor Actriz para Buckley-, además del Premio del Público en Toronto y en la Semana de Cine de Valladolid. La crítica internacional la calificó como “obra maestra”, “preciosa y catártica” y “devastadora”.

Tráiler de Hamnet, el nuevo drama de época que llega al cine