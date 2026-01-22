Faustino Oro deslumbra en el Tata Steel Challenger y recibe el elogio de Garry Kasparov

Con apenas 12 años, Faustino Oro se ubicó entre los líderes del Tata Steel Chess Challenger, uno de los torneos más prestigiosos del circuito internacional, que se disputa en Wijk aan Zee, Países Bajos, y su actuación ya despertó el reconocimiento de una leyenda como Garry Kasparov.

El argentino protagonizó una victoria impactante con piezas negras frente a la china Lu Miaoyi, de 15 años, tercera en el Mundial Junior 2025. La partida, que se definió en apenas 27 movimientos, fue considerada por especialistas como una de las mejores de su carrera. Oro sacrificó dos torres y desarmó por completo la defensa rival con una precisión casi perfecta, de acuerdo con el análisis del motor Stockfish.

El triunfo no solo tuvo un fuerte impacto deportivo, sino también simbólico: en la edición anterior del mismo torneo, la joven china había derrotado al argentino. Esta vez, Faustino se tomó revancha con una actuación brillante que rápidamente recorrió el mundo del ajedrez.

La repercusión llegó hasta Garry Kasparov. El excampeón mundial compartió en sus redes sociales una publicación sobre la actuación del argentino y la acompañó con el emoji de la bandera nacional, un gesto que fue interpretado como un claro respaldo y elogio al talento del joven ajedrecista.

Gracias a este resultado, Oro alcanzó los 4 puntos en 5 rondas y comparte la cima del Challenger con el estadounidense Andy Woodward y el azerí Aydin Suleymanli. El contraste con su actuación del año pasado es notable: en aquella edición sumó 3,5 puntos en 13 rondas, una marca que ya superó ampliamente en esta ocasión.

Más allá del presente sobresaliente, Faustino Oro persigue un objetivo histórico: convertirse en Gran Maestro Internacional. Actualmente cuenta con dos normas de GM, obtenidas en torneos cerrados disputados en Madrid y Buenos Aires. Sin embargo, el Tata Steel Challenger no le permitirá alcanzar la tercera debido a que la normativa de la FIDE exige que al menos una norma se logre en un torneo abierto con más de 40 jugadores.

Con un rendimiento que ronda los 2760 puntos de ELO en este certamen, el argentino deberá buscar ese último requisito en los próximos meses. “Quizás juegue algún torneo abierto pronto, aunque no es sencillo encontrar uno. En abril hay más opciones”, explicó recientemente.

El récord de precocidad sigue en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se consagró Gran Maestro a los 12 años, 4 meses y 25 días. Nacido el 14 de octubre de 2013, Faustino Oro tiene tiempo hasta el 10 de marzo de 2026 para intentar superarlo y quedar definitivamente en la historia grande del ajedrez mundial.

